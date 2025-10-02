Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Hướng di chuyển của bão Matmo sáng 2/10. Nguồn: NCHMF

Dự báo diễn biến (24 đến 48 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi

được 15-20km.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.