Giải bóng đá nữ 7 người vô địch Quốc gia Carefor Cup 2025 có sự góp mặt của 12 đội bóng đại diện cho các tỉnh thành, doanh nghiệp cũng như các trường đại học đến từ nhiều khu vực trên cả nước. Giải diễn ra từ ngày 15-22/11 tại sân bóng C500, Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội).

BTC thông tin về giải đấu.

Những tín hiệu tích cực với sự ủng hộ, hưởng ứng cùng nỗ lực, quyết tâm xuất phát từ nhiều phía, giải đấu hy vọng sẽ tiếp tục phát huy ý nghĩa, vai trò trong việc lan tỏa tinh thần đam mê, cùng nhau gây dựng, phát triển để nâng cao vị thế, đời sống cho bóng đá nữ Việt Nam.

Các giải đấu 7 người trở thành những ngày hội có sức ảnh hưởng, lan tỏa sâu rộng và trở thành món ăn tinh thần ý nghĩa đối với giới mộ điệu. Không chỉ từng bước nhân rộng, phổ biến bóng đá 7 Việt Nam, những sân chơi đã thành thương hiệu như VPL (giải bóng đá vô địch 7 người QG), VSC (Cúp bóng đá 7 người QG) hay giải 7 người quốc tế…