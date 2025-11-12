U22 Việt Nam chỉ đủ quân số vào hôm qua (11/11) và có một buổi tập duy nhất trước trận mở màn gặp U22 Trung Quốc tại CFA Team China Panda Cup 2025. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây không phải là vấn đề, mà ngược lại các cầu thủ đều đạt phong độ tốt, cùng nhau tham dự nhiều giải đấu từ năm 2024, vì thế đang rất tự tin.

CFA Team China Panda Cup 2025 là giải đấu rất quan trọng, giúp U22 Việt Nam chạy đà cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh, việc được tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại giải mang lại bước đệm giúp U22 Việt Nam củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: S.N

Do là giải giao hữu nên U22 Việt Nam không đặt nặng mục tiêu về thành tích, nhưng chắc chắn sẽ làm hết sức để có màn trình diễn tốt. Quan trọng hơn, sau mỗi trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh và Ban huấn luyện rút ra những bài học, điều chỉnh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch SEA Games vào đầu tháng 12 tới.

Ở trận mở màn, có thể một số cầu thủ mới hội quân do vướng lịch V-League sẽ được nghỉ ngơi. Dù đá với đội hình nào thì HLV Đinh Hồng Vinh cũng có nhiều sự lựa chọn, và đưa ra chiến thuật phù hợp hòng giúp U22 Việt Nam triển khai lối chơi nhuần nhuyễn.

Việc đa số các cầu thủ cùng trải qua nhiều giải đấu suốt từ năm 2024 tới nay, trong đó đáng chú ý là chức vô địch Đông Nam Á 2025, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, cho thấy khả năng thông hiểu, gắn kết ở U22 Việt Nam.

Trong khi đó, U22 Trung Quốc ngoài lợi thế có sự cổ vũ của CĐV, còn sở hữu dàn cầu thủ thể hình tốt, đơn cử như tiền đạo Behram Abduweli cao 1m88. U22 Trung Quốc có một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Wang Bohao (CLB Den Bosch của Hà Lan).

Trận U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc lăn bóng vào lúc 18h35 ngày 12/11 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Công Phương, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt