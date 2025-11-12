Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, tổ chức tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), diễn ra từ ngày 12 đến 18/11. Giải đấu quy tụ bốn đội mạnh khu vực châu Á: U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và chủ nhà - U22 Trung Quốc.

Ở trận ra quân, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đình Hồng Vinh sẽ chạm trán U22 Trung Quốc, lúc 18h35 hôm nay 12/11, theo giờ Hà Nội.

Hiện tại, chưa có đơn vị truyền hình Việt Nam nào công bố sở hữu bản quyền phát sóng Panda Cup 2025, vì vậy trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ không được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam.

Để phục vụ người hâm mộ, VietNamNet.vn sẽ tường thuật trực tiếp những diễn biến nóng bỏng của màn so tài rất đáng chờ đợi này.

Về chuyên môn, U22 Trung Quốc - đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh - được đánh giá là “quân xanh” lý tưởng để thử nghiệm chiến thuật.

Đội hình của họ gồm nhiều cầu thủ trẻ 20-22 tuổi, trong đó có tiền vệ Wang Bohao đang thi đấu tại Hà Lan. Những cầu thủ cao to như Behram Abduweli (1m88) sẽ là phép thử thực sự cho khả năng chống bóng bổng của hàng thủ Việt Nam.

Dù chỉ là giải giao hữu, Panda Cup vẫn mang ý nghĩa tinh thần lớn. Một kết quả tốt trước đội chủ nhà sẽ là cú hích mạnh mẽ cho hành trình chuẩn bị dài hơi của U22 Việt Nam trong năm 2025.