Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Lào, trận tuyển Việt Nam vs Lào thuộc khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra trên SVĐ quốc gia Lào, có 3 mức giá vé: 10.000 kip (khoảng 13.000 đồng), 20.000 kip (khoảng 24.000 đồng) và 50.000 kip (khoảng 60.000 đồng). CĐV Việt Nam được BTC bố trí ngồi ở khán đài A2, với giá vé 50.000 kip.

Đây là mức giá rất rẻ với một trận đấu có sự tham dự của 2 đội tuyển quốc gia. Trong những lần tới làm khách tại Lào, tuyển Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ của đông đảo CĐV áo đỏ.

Tuyển Việt Nam thắng Lào 5-0 ở trận lượt đi. Ảnh: Hữu Hà

Ở lượt đi trên Gò Đậu, tuyển Việt Nam thắng đậm Lào 5-0 với các bàn thắng của Châu Ngọc Quang, Hai Long và Văn Vĩ (cú đúp). Ở trận lượt vệ, thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để hi vọng cho tấm vé đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027.

Liên quan tới lịch trận đấu, đại diện VFF khẳng định cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam vs Lào diễn ra vào lúc 19h ngày 19/11 (theo kế hoạch trước đó, trận đấu này diễn ra vào lúc 19h ngày 18/11). Hiện tại, Xuân Son cùng các đồng đội đang tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ), sẽ di chuyển sang Lào vào ngày 15/11.

Tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 9 điểm sau 4 trận, trong khi Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. Đứng đầu bảng F là Malaysia, với 12 điểm.