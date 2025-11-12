Xuân Sơn trở lại

Từ khoảnh khắc gục xuống ở phút 34 trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan, Xuân Son đã để lại khoảng trống rất lớn trên hàng công tuyển Việt Nam.

Chấn thương nghiêm trọng ấy được dự báo Xuân Son phải nghỉ trên dưới 1 năm. Nhưng sau 10 tháng, tiền đạo nhập tịch này đã trở lại một cách ngoạn mục và đầy khát vọng cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup.

Xuân Son chính thức trở lại tuyển Việt Nam sau 10 tháng dưỡng thương

Không ai dám chắc Xuân Son ngay lập tức bùng nổ như trước. Nhưng thái độ của vua phá lưới ASEAN Cup, sự kiên định trong tập luyện và khát khao ra sân chính là điều đáng giá nhất.

“Tôi đã sẵn sàng”, Xuân Son nói ngắn gọn trong ngày trở lại bằng sự tự tin với một cầu thủ từng là “linh hồn” của tuyển Việt Nam ở giải đấu khu vực. Tuyên bố ấy có giá trị hơn cả những lời hứa hẹn.

'Liều thuốc' cho ông Kim Sang Sik

Kể từ sau khi Xuân Son vắng mặt, tuyển Việt Nam thực sự gặp khó trong việc giải bài toán ghi bàn. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì được cấu trúc phòng ngự tương đối ổn định, nhưng hàng công lại bộc lộ nhiều vấn đề. Các tiền đạo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, những miếng đánh trung lộ hoặc biên đều thiếu sự đột biến.

Không khó để nhận ra rằng khi có Xuân Son, tuyển Việt Nam chơi linh hoạt và hiệu quả hơn. Ở ASEAN Cup 2024, chân sút này không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn về mặt chiến thuật, từ khả năng di chuyển thông minh, giữ bóng trong phạm vi hẹp đến cách kéo giãn hàng thủ đối phương. Chính sự hiện diện của Xuân Son giúp những vệ tinh bên cạnh chơi tự tin và nhịp nhàng hơn.

Sự trở lại này mang quá nhiều ý nghĩa cho HLV Kim Sang Sik lẫn tuyển Việt Nam

Vì thế, sự trở lại của Xuân Son lúc này chẳng khác nào “liều thuốc” cho HLV Kim Sang Sik, giúp nhà cầm quân Hàn Quốc giải tỏa áp lực tìm kiếm bàn thắng.

Không chỉ là yếu tố chuyên môn, Xuân Son còn mang tới tinh thần mạnh mẽ cho toàn các đồng đội. Trong bối cảnh các tuyển thủ có phần mệt mỏi, thiếu cảm hứng thì sự máu lửa và khát vọng của tiền đạo nhập tịch này được kỳ vọng sẽ đánh thức tinh thần chiến đấu của cả tập thể.

Tuyển Việt Nam đang rất cần một cú hích để trở lại đúng hướng trên hành trình vòng loại Asian Cup. Và nếu Xuân Son có thể tái hiện hình ảnh của chính mình trước chấn thương, đó không chỉ là tin vui cho HLV Kim Sang Sik, mà còn là niềm tin để tuyển Việt Nam hướng đến những kỳ tích mới.