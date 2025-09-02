Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của 30 ngân hàng thương mại trong nước, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm các ngân hàng phải nộp cho ngân sách nhà nước (NSNN) lên đến gần 35.000 tỷ đồng.

Tổng nghĩa vụ với NSNN, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí khác của 28 ngân hàng thương mại (ngoại trừ Vietcombank và SHB do hai ngân hàng này không công bố trong báo cáo tài chính quý II) là gần 43.000 tỷ đồng.

Phạm vi bài viết này cũng không bao gồm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc và SCB, do các ngân hàng này không thuộc đối tượng có nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính quý.

Nghĩa vụ với NSNN được doanh nghiệp nói chung cũng như các ngân hàng thực hiện thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm phần lớn trong tổng số thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Chẳng hạn, theo báo cáo tài chính của ABBank, 6 tháng đầu năm ngân hàng phải nộp tổng cộng hơn 411,4 tỷ đồng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 333,9 tỷ đồng, tương đương 81% tổng số thuế phải nộp.

Tại ACB, thuế thu nhập doanh nghiệp ngân hàng phải nộp trong 6 tháng đầu năm là 2.067 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nghĩa vụ thực hiện ngân sách nhà nước của nhà băng này.

Hiện nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, gồm BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank và MB vẫn là những ngân hàng có đóng góp lớn nhất cho NSNN.

Tổng đóng góp cho ngân sách nhà nước của BIDV trong nửa đầu năm là 5.612 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 3.000 tỷ đồng.

Tổng mức đóng góp cho NSNN của VietinBank trong 6 tháng đầu năm là 4.827 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng.

Tổng mức đóng góp cho NSNN của Agribank trong 6 tháng đầu năm là 3.889 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.596 tỷ đồng.

Tổng mức đóng góp cho NSNN của MB trong 6 tháng đầu năm là 3.853 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.888 tỷ đồng.

Vietcombank tuy không diễn giải chi tiết nghĩa vụ thực hiện với NSNN, nhưng báo cáo cũng cho biết thuế thu nhập doanh nghiệp ngân hàng phải nộp trong kỳ là 4.264 tỷ đồng, mức cao nhất trong số 30 ngân hàng thương mại trong nước đã công bố báo cáo tài chính. Do vậy, Vietcombank chắc chắn là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về nghĩa vụ thực hiện với NSNN.

Đối với khối các ngân hàng tư nhân, Techcombank và VPBank dẫn đầu về tổng nghĩa vụ đóng góp cho NSNN nói chung cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng.

Tổng nghĩa vụ thực hiện với NSNN 6 tháng đầu năm của Techcombank và VPBank lần lượt là 3.274 tỷ đồng và 3.058 tỷ đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp mà hai “ông lớn” này đã nộp trong kỳ lần lượt là 2.139 tỷ đồng và 2.102 tỷ đồng.

Nhóm các ngân hàng tư nhân có đóng góp nhiều cho NSNN còn có ACB, Sacombank, HDBank, LPBank, SHB, TPBank, SeABank và VIB. Đây là những ngân hàng có tổng nghĩa vụ các loại phải nộp cho NSNN từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Trong đó, ACB, HDBank và Sacombank, mỗi ngân hàng đóng góp trên 2.000 tỷ đồng.

Nếu tính riêng thuế thu nhập doanh nghiệp, có 13 ngân hàng gia nhập “câu lạc bộ nghìn tỷ” trong 6 tháng đầu năm, gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Agribank, Techcombank, VPBank, ACB, HDBank, SHB, Sacombank, LPBank và SeABank.

Ngân hàng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trên tổng lợi nhuận chịu thuế, theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2/8/2014.

Cơ quan thuế sẽ kiểm tra báo cáo thuế của các ngân hàng. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể sẽ thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.