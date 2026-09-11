Ngày 11/9/2026, Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng, điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập lõm sóng, sóng yếu viễn thông trên toàn quốc.

Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển hạ tầng số tại Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Toàn quốc có 273 thôn, bản lõm sóng

Trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và doanh nghiệp viễn thông tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phủ sóng tại các thôn lõm sóng và các điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập có tình trạng lõm sóng hoặc sóng yếu trên phạm vi toàn quốc.

Kết quả đến thời điểm hiện tại trên toàn quốc có 273 thôn lõm sóng và 117 điểm lõm sóng, sóng yếu tại 13 tỉnh, thành phố.

Đối với các thôn và điểm lõm sóng, sóng yếu đã có kế hoạch triển khai phủ sóng trong Quý 4/2026 sẽ được hỗ trợ kết nối thông qua dịch vụ truy nhập Internet cố định băng rộng, sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp của Starlink để kịp thời phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Như vậy, với giải pháp này sẽ bảo đảm cho người dân ở tất cả các thôn, điểm lõm sóng và sóng yếu đều được phủ sóng và có khả năng sử dụng dịch vụ viễn thông theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Trong đợt đầu tiên này, Cục Viễn thông phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao 254 bộ thiết bị đầu cuối Starlink Standard 4X cùng gói dịch vụ đi kèm với tốc độ truy cập tối đa 400Mbps miễn phí trong thời gian 6 tháng.

Theo đó, mỗi thôn lõm sóng, điểm lõm sóng, sóng yếu (trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập) tại 13 tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Huế, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Các thiết bị và dịch vụ Starlink được bàn giao cho 13 Sở KH&CN các tỉnh, thành phố để phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai tại các thôn, điểm lõm sóng, sóng yếu, bảo đảm kịp thời phục vụ nhu cầu kết nối của người dân và hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

SpaceX hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị Starlink cho Việt Nam

Ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng Cục viễn thông cho biết, việc đưa dịch vụ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink vào hỗ trợ các điểm lõm sóng là một giải pháp bổ sung nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân tại những khu vực địa hình khó khăn, dân cư phân tán và việc triển khai hạ tầng viễn thông truyền thống cần nhiều thời gian, góp phần xử lý kịp thời những điểm nghẽn về kết nối, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng Cục viễn thông cho biết, việc đưa dịch vụ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink vào hỗ trợ các điểm lõm sóng là một giải pháp bổ sung nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân tại những khu vực địa hình khó khăn.

Ông Chung cho hay, đây là đợt tiếp nhận đầu tiên và trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Starlink Việt Nam và các địa phương để triển khai các đợt hỗ trợ tiếp theo, bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục tiêu, thiết thực và hiệu quả.

Đây cũng là hoạt động nằm trong cam kết thực hiện chương trình hỗ trợ kết nối thiết yếu của Tập đoàn Space X và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, khi đề xuất cấp phép thí điểm tại Việt Nam.

Starlink Services Việt Nam đã cam kết hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị Starlink và dịch vụ miễn phí trong 6 tháng để kết nối các trường học, bệnh viện, cộng đồng nông thôn và những đối tượng ưu tiên.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Nguyễn Minh Đức Giám đốc Starlink Services Việt Nam cho biết, một trong những giá trị quan trọng nhất của công nghệ Internet vệ tinh là khả năng đưa kết nối tới những nơi mà hạ tầng truyền thống còn khó tiếp cận.

Chúng tôi hy vọng Starlink có thể đóng vai trò bổ trợ cho hạ tầng viễn thông của Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn hiện vẫn còn khoảng trống về kết nối.

Đối với SpaceX, kết nối không chỉ đơn thuần là cung cấp Internet. Kết nối có nghĩa là mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ công, thông tin và các hoạt động kinh tế số cho nhiều cộng đồng hơn.

Ông Nguyễn Minh Đức Giám đốc Starlink Services Việt Nam cho biết, một trong những giá trị quan trọng nhất của công nghệ Internet vệ tinh là khả năng đưa kết nối tới những nơi mà hạ tầng truyền thống còn khó tiếp cận.

Sau lễ bàn giao, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp viễn thông đôn đốc triển khai phủ sóng theo kế hoạch; đồng thời rà soát, đánh giá các điểm phát sinh cần hỗ trợ thiết bị và dịch vụ Starlink để phối hợp với Công ty Starlink Services Việt Nam xem xét, triển khai trong phạm vi chương trình hỗ trợ kết nối thiết yếu.

Cục Viễn thông sẽ phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, thiết lập và lắp đặt thiết bị; theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các Sở Khoa học và Công nghệ, địa phương có trách nhiệm phối hợp xác định vị trí lắp đặt, bố trí nguồn điện và các điều kiện cần thiết để khai thác thiết bị; phối hợp với Starlink và các đơn vị liên quan trong quá trình lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng; đồng thời giám sát việc sử dụng dịch vụ bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.