Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được Cục Viễn thông cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000 thuê bao.

Ngày 11/9/2026, Công ty Starlink Việt Nam sẽ bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh hỗ trợ kết nối, góp phần lan toả các hoạt động thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, mở rộng kết nối tại các khu vực còn khó khăn trên toàn quốc tại Cục Viễn thông.

Sự kiện này nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng viễn thông, bảo đảm phủ sóng, kết nối trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Bộ KH&CN đã phối hợp với các tỉnh, thành phố rà soát, xác định các điểm lõm sóng viễn thông và thống nhất với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam về việc hỗ trợ thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh thuộc phạm vi Chương trình hỗ trợ kết nối thiết yếu trong Đề án đầu tư đã cam kết với Chính phủ khi đề xuất thí điểm cung cấp dịch vụ thông tin vệ tinh quỹ đạo thấp tại Việt Nam.

Trước đó, giữa tháng 8/2026, trên trang web chính thức của Starlink vừa công bố dịch vụ này chính thức cung cấp tại Việt Nam. Khách hàng có thể vào trang web này để đăng ký sử dụng dịch vụ.

Khi khách hàng vào đăng ký sẽ có thông tin tổng giá ước tính 10.848.800 đồng (đã bao gồm thuế). Tổng số tiền mà khách hàng phải trả có thể thay đổi sau khi cung cấp địa chỉ cho Starlink.

Để sử dụng được dịch vụ khách hàng phải điền vị trí của mình để cho hệ thống kiểm tra khu vực đó đã có thể sử dụng dịch vụ hay chưa.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được Cục Viễn thông cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000 thuê bao (tương đương chỉ khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam).

Do đó, dịch vụ vệ tinh tầm thấp ít có khả năng cạnh tranh với các dịch vụ cố định, di động băng rộng mà doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết thêm, Starlink sau khi được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý giá và cạnh tranh như các doanh nghiệp viễn thông khác tham gia thị trường.

Starlink là hệ thống Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, hoạt động dựa trên mạng lưới hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO).

Khác với các dịch vụ Internet truyền thống sử dụng cáp quang hoặc hạ tầng mạng mặt đất, Starlink truyền tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh xuống thiết bị thu của người dùng.

Để sử dụng dịch vụ, người dùng cần mua bộ thiết bị đầu cuối gồm chảo thu vệ tinh, router Wi-Fi và bộ nguồn.

Do có phạm vi phủ sóng rộng, các dịch vụ Internet vệ tinh như Starlink có thể đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước; nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng.