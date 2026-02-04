Ngày 4/2, Hội nghị Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Việt – Trung 2026 (SBV 2026) đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác song phương với trọng tâm là thực chất, công nghệ cao và cam kết dài hạn.

Sự kiện do Trung tâm Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật SinoBridge Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp (ESSC) và Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) tổ chức, thu hút sự tham gia của 15 tập đoàn hàng đầu Trung Quốc và hơn 45 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam.

Hội nghị sẽ giới thiệu đến các doanh nghiệp Trung Quốc về tiềm năng, sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô và các chính sách ưu đãi đầu tư mới nhất của Việt Nam. Đồng thời, trình diễn năng lực Việt Nam: Showcase các công nghệ mới, mô hình kinh doanh hiệu quả và các dự án tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, từ đó tạo các kết nối thực chất: Thúc đẩy các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, tạo tiền đề cho các hợp tác đầu tư, liên doanh, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.

TS Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại phiên khai mạc, TS Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh bối cảnh toàn cầu đang biến động sâu sắc với sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng và cạnh tranh công nghệ quyết liệt.

Ông chia sẻ: "Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược. Chúng tôi đặc biệt coi trọng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có khả năng lan tỏa tri thức".

Trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới cần dịch chuyển mạnh mẽ: Từ mua bán - gia công sang đồng nghiên cứu - đồng sản xuất - đồng phát triển thị trường; từ số lượng dự án sang chất lượng công nghệ và hiệu quả dài hạn; từ lợi ích ngắn hạn sang giá trị bền vững cho cả hai bên. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ xem đây là một thị trường tiêu thụ, mà là đối tác chiến lược, là nơi đặt cơ sở sản xuất và xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

“Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, tôi mong muốn quý vị đến đây không chỉ để giới thiệu sản phẩm mà để tìm kiếm đối tác lâu dài, quan tâm tới yếu tố pháp lý, trách nhiệm xã hội và chủ động đề xuất các mô hình liên doanh chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội tốt để tiếp cận giải pháp tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực. Chúng ta cần nhớ rằng MoU không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu; điều quan trọng là kế hoạch hành động cụ thể và lộ trình rõ ràng sau lễ ký kết”, ông Tùng khẳng định.

Đại diện cho các đối tác Trung Quốc, ông Viên Kha (Yuan Ke), Trưởng đại diện tại Trung Quốc của SinoBridge Vietnam khẳng định tầm quan trọng của sự gắn kết sản xuất: "Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông và chúng ta là những đối tác gắn kết chặt chẽ trong cùng một chuỗi cung ứng công nghiệp. Hiện nay, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, 'liên minh chuỗi cung ứng' giữa hai nước lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, mang đến những cơ hội mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn”.

Khép lại các định hướng chiến lược bằng cam kết thực thi, TS Nguyễn Trung Kiên, Trưởng đại diện SinoBridge Việt Nam đã giải đáp trăn trở về tính hiệu quả của hợp tác: “SBV2026 không phải là một sự kiện hình thức; nó sinh ra từ trăn trở của những người làm doanh nghiệp thực chất tại Việt Nam muốn đi nhanh hơn trên nền tảng công nghệ mới và các doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng nhưng cần sự an toàn, minh bạch”.

“SinoBridge Việt Nam hình thành không phải để tổ chức thêm những hội nghị trong hàng vạn hội nghị mỗi năm, mà để hiện thực hóa một giấc mơ rất thật: 'Biến những cái bắt tay hôm nay thành dự án thật, nhà máy thật và tạo ra giá trị thật'”, TS Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Huy Du, đại diện Sinobridge Việt Nam, đơn vị ký kết MoU với Liên minh Công nghiệp cảm biến và IoT Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Việt – Trung 2026, sáng 4/2, đã diễn ra lễ ký 2 biên bản ghi nhớ (MoU) quan trọng.

Thứ nhất, Công ty cổ phần liên kết quốc tế (BVA – đơn vị vận hành Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội HanoTEX), đại diện là bà Trần Thị Hà (Giám đốc BVA) ký MoU với Trung tâm Đánh giá Công nghệ Đổi mới Công nghệ Cao Bắc Kinh, đại diện là bà DONG YI (Tổng thư ký). Nội dung ký kết: Phát triển hợp tác quốc tế cho Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX).

Thứ hai, Sinobridge Việt Nam, đại diện là ông Nguyễn Huy Du (đồng sáng lập SinoBridge Việt Nam) ký MoU với Liên minh công nghiệp cảm biến và Internet vạn vật Trung Quốc, đại diện là ông QU DONG SHENG (Chủ nhiệm Liên minh). Nội dung ký kết: Phát triển mạng lưới nhà cung cấp quốc tế các sản phẩm/giải pháp/thiết bị số phục vụ DTMarket (Chợ chuyển đổi số).

Dự kiến trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Việt – Trung 2026, sẽ có ít nhất 10 MoU được ký giữa các bên Việt Nam và Trung Quốc.