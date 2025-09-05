1. Vu Lan 2025, con xin gửi ngàn lời tri ân đến cha mẹ, những người đã cho con cả cuộc đời. Chúc cha mẹ thật nhiều sức khỏe, an vui và mãi nở nụ cười rạng rỡ. Cha mẹ khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của chúng con.

2. Mùa Vu Lan về, con chỉ mong cha mẹ sống thật lâu, thật khỏe. Tình yêu và công ơn dưỡng dục của cha mẹ, con xin ghi lòng trọn đời. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của cha mẹ.

Ảnh minh họa: FP

3. Chúc cha mẹ một mùa Vu Lan an yên, hạnh phúc. Mong vòng tay cha mẹ mãi là điểm tựa bình yên nhất của đời con. Chỉ có cha mẹ mới cho con có được cuộc đời như bây giờ. Hạnh phúc của con là do cha mẹ vun đắp, con luôn trân trọng và biết ơn.

4. Vu Lan báo hiếu, con xin nguyện một lòng hiếu kính. Chúc cha mẹ bình an, khỏe mạnh, sống dài lâu bên con cháu sum vầy. Mùa Vu Lan này, con sẽ về bên cha mẹ, được nép vào vòng tay cha mẹ, đó mới là hạnh phúc thực sự của chúng con.

5. Ngày Vu Lan, con xin cảm ơn cha mẹ vì đã hy sinh cả thanh xuân vì chúng con. Chúc cha mẹ an khang, hạnh phúc và luôn mỉm cười mãn nguyện. Chỉ khi cha mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc, chúng con mới có động lực để làm việc.

6. Vu Lan năm nay, con cầu mong cha mẹ được nhiều phước lành, sống thọ trăm tuổi. Tấm lòng cha mẹ, con nguyện ghi nhớ và phụng dưỡng đến trọn đời.

7. Mùa báo hiếu về, con chỉ mong cha mẹ thật khỏe mạnh để con có cơ hội chăm sóc, phụng dưỡng. Xin chúc cha mẹ một mùa Vu Lan an vui, ấm áp. Mãi yêu kính cha mẹ của con!

8. Con biết ơn cha mẹ vì đã dạy con làm người tử tế. Nhân lễ Vu Lan, con cầu chúc cha mẹ bình an, sống mãi bên gia đình nhỏ thân thương. Nếu không có cha mẹ dìu dắt, con đã không đi được đúng hướng. Con biết ơn rất nhiều!

9. Vu Lan là dịp con gửi ngàn lời tri ân đến cha mẹ. Chúc cha mẹ mãi an khang, rạng rỡ và hạnh phúc bên con cháu.

10. Ngày Vu Lan, con nguyện làm tất cả để cha mẹ được an vui. Chúc cha mẹ mãi mạnh khỏe, lòng thanh thản, sống đời bình an.

11. Mẹ là người sinh ra con, cha cùng mẹ nuôi dạy con trưởng thành. Công lao, nghĩa tình này cả đời con biết ơn. Mùa Vu Lan 2025, con thắp nén hương lòng tưởng nhớ tổ tiên, biết ơn cha mẹ. Cầu chúc cha mẹ vạn sự bình yên, phúc lộc đầy nhà.

12. Vu Lan là mùa báo hiếu, là dịp để con thể hiện tình yêu thương. Con chúc cha mẹ sức khỏe dồi dào, niềm vui ngập tràn từng ngày. Mỗi ngày, nhìn cha mẹ còn khỏe mạnh, còn vui vẻ bên con cháu là lòng con an yên. Con hạnh phúc vô cùng!

13. Ngày Vu Lan về, con càng thấy rõ tình yêu vô bờ của cha mẹ. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cha mẹ, mong người con yêu kính luôn an nhiên, trường thọ, hạnh phúc.

14. Vu Lan báo hiếu, con xin nguyện trọn đời hiếu kính với mẹ cha. Cầu chúc cha mẹ tâm hồn mãi trẻ trung, vui sống an lành. Con mong kiếp sau vẫn được làm con của cha mẹ, được phụng dưỡng và báo hiếu cha mẹ của mình.

15. Con biết, đời này con đã làm nhiều điều sai trái. Con mong cha mẹ tha thứ cho đứa con này. Con xin hứa sẽ thay đổi, làm thật tốt để cha mẹ được yên lòng. Nhân mùa Vu Lan 2025, con xin cảm ơn cha mẹ vì tất cả. Chúc cha mẹ thật nhiều sức khỏe, an vui, mãi là ngọn đèn sáng soi đường cho con tìm về chân lý sống.