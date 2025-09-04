Đây là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên, đồng thời nhắc con người tìm về cội nguồn.

Lễ Vu Lan, còn gọi là lễ báo hiếu, diễn ra vào ngày 15/7 âm lịch hằng năm. Lễ Vu Lan báo hiếu năm 2025 rơi vào thứ Bảy, ngày 6/9 dương lịch.

Lễ Vu Lan là ngày gì?

Nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu

Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích Đức Mục Kiền Liên – một trong hai đại đệ tử lớn của Phật Thích Ca – cứu mẹ thoát kiếp ngạ quỷ.

Kinh Vu Lan kể rằng, Mục Kiền Liên sau khi tu luyện thành công nhiều phép thần thông đã thấy mẹ mình bị đọa vào địa ngục, chịu đói khát khổ sở.

Ông mang cơm xuống địa ngục dâng mẹ, nhưng vì mẹ sợ bị cướp mất nên lấy tay che bát. Do lòng tham, cơm hóa thành lửa đỏ, bà không thể ăn được.

Ông cầu cứu Đức Phật. Phật dạy rằng: Dù thần thông quảng đại đến đâu, một mình ông cũng không cứu được mẹ, mà phải nhờ hợp sức chư tăng mười phương.

Ngày Rằm tháng 7 là thời điểm thích hợp để cúng dường, thỉnh chư tăng làm lễ. Làm theo lời Phật, Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời.

Tháng 7 âm lịch cũng là tháng “xá tội vong nhân”. Người dân thường lập đàn cầu siêu, cúng thí thực phẩm cho các cô hồn không nơi nương tựa.