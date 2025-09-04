Lễ Vu Lan, còn gọi là lễ báo hiếu, diễn ra vào ngày 15/7 âm lịch hằng năm. Lễ Vu Lan báo hiếu năm 2025 rơi vào thứ Bảy, ngày 6/9 dương lịch.
Đây là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên, đồng thời nhắc con người tìm về cội nguồn.
Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích Đức Mục Kiền Liên – một trong hai đại đệ tử lớn của Phật Thích Ca – cứu mẹ thoát kiếp ngạ quỷ.
Kinh Vu Lan kể rằng, Mục Kiền Liên sau khi tu luyện thành công nhiều phép thần thông đã thấy mẹ mình bị đọa vào địa ngục, chịu đói khát khổ sở.
Ông mang cơm xuống địa ngục dâng mẹ, nhưng vì mẹ sợ bị cướp mất nên lấy tay che bát. Do lòng tham, cơm hóa thành lửa đỏ, bà không thể ăn được.
Ông cầu cứu Đức Phật. Phật dạy rằng: Dù thần thông quảng đại đến đâu, một mình ông cũng không cứu được mẹ, mà phải nhờ hợp sức chư tăng mười phương.
Ngày Rằm tháng 7 là thời điểm thích hợp để cúng dường, thỉnh chư tăng làm lễ. Làm theo lời Phật, Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời.
Tháng 7 âm lịch cũng là tháng “xá tội vong nhân”. Người dân thường lập đàn cầu siêu, cúng thí thực phẩm cho các cô hồn không nơi nương tựa.
Lễ Vu Lan nhắc nhở con người báo hiếu công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên – những người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta.
Đây là dịp để mỗi người tìm về nguồn cội, thể hiện lòng biết ơn, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Mỗi người có cách khác nhau để bày tỏ lòng hiếu hạnh. Các Phật tử thường cúng dường, cầu siêu, phóng sinh để cầu bình an cho cha mẹ,...