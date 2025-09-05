1. Những việc nên làm trong ngày lễ Vu Lan

Chuẩn bị mâm cúng dâng lên tổ tiên, ông bà

Vào dịp Vu Lan, mỗi gia đình thường làm mâm cúng dâng lên tổ tiên, ông bà để bày tỏ lòng biết ơn. Mỗi gia đình có thể cúng món chay hay món mặn tùy theo truyền thống và phong tục.

Đi chùa cầu bình an

Việc đi chùa cầu bình an mang ý nghĩa gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Đây cũng là thời gian để tâm mỗi người tịnh lại, học cách biết ơn tổ tiên, ông bà, quan tâm, yêu thương những người xung quanh mình.

Thực hiện nghi lễ bông hồng cài áo

Vu Lan là dịp con cái báo hiếu cha mẹ. Ảnh: VietNamNet

Nghi lễ bông hồng cài áo thường được thực hiện vào ngày lễ Vu Lan tại các ngôi chùa. Đây là một nghi thức đặc biệt, mang ý nghĩa nhắc nhở con người về tình cảm thiêng liêng dành cho cha mẹ.

Mua quà tặng ông bà, cha mẹ

Dịp Vu Lan không chỉ là thời gian để tri ân công sinh thành, dưỡng dục mà còn là cơ hội để con cháu thể hiện lòng hiếu kính qua những hành động cụ thể. Một trong những cách thiết thực là mua quà tặng cha mẹ, ông bà.

Các món quà thông thường có thể là: Thực phẩm bổ dưỡng, thiết bị chăm sóc sức khỏe, một chuyến du lịch ngắn ngày, đồ dùng cá nhân...

Gọi điện hỏi thăm cha mẹ nếu ở xa

Trong dịp Vu Lan, không phải ai cũng có điều kiện trở về sum họp cùng cha mẹ, ông bà. Với những người con ở xa, một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng đủ để gửi gắm tình cảm và lòng hiếu kính.

Ngoài dịp này, bạn nên nhớ hãy thường xuyên gọi điện. Một lời động viên, chia sẻ của bạn có thể là liều thuốc tinh thần giúp cha mẹ phấn khởi hơn nhiều.

Thăm viếng mộ tổ tiên

Trong dịp lễ Vu Lan, bên cạnh việc báo hiếu cha mẹ, nhiều gia đình còn đi thăm viếng mộ phần tổ tiên như một cách tri ân nguồn cội.

Khi đi tảo mộ, con cháu thường dọn dẹp sạch sẽ phần mộ, thắp nén nhang, dâng hoa quả và thành tâm khấn nguyện. Đây không chỉ là hành động tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là dịp nhắc nhở thế hệ sau về truyền thống gia đình, giữ gìn đạo lý hiếu nghĩa.