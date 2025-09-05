1. Những việc nên làm trong ngày lễ Vu Lan
Chuẩn bị mâm cúng dâng lên tổ tiên, ông bà
Vào dịp Vu Lan, mỗi gia đình thường làm mâm cúng dâng lên tổ tiên, ông bà để bày tỏ lòng biết ơn. Mỗi gia đình có thể cúng món chay hay món mặn tùy theo truyền thống và phong tục.
Đi chùa cầu bình an
Việc đi chùa cầu bình an mang ý nghĩa gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Đây cũng là thời gian để tâm mỗi người tịnh lại, học cách biết ơn tổ tiên, ông bà, quan tâm, yêu thương những người xung quanh mình.
Thực hiện nghi lễ bông hồng cài áo
Nghi lễ bông hồng cài áo thường được thực hiện vào ngày lễ Vu Lan tại các ngôi chùa. Đây là một nghi thức đặc biệt, mang ý nghĩa nhắc nhở con người về tình cảm thiêng liêng dành cho cha mẹ.
Mua quà tặng ông bà, cha mẹ
Dịp Vu Lan không chỉ là thời gian để tri ân công sinh thành, dưỡng dục mà còn là cơ hội để con cháu thể hiện lòng hiếu kính qua những hành động cụ thể. Một trong những cách thiết thực là mua quà tặng cha mẹ, ông bà.
Các món quà thông thường có thể là: Thực phẩm bổ dưỡng, thiết bị chăm sóc sức khỏe, một chuyến du lịch ngắn ngày, đồ dùng cá nhân...
Gọi điện hỏi thăm cha mẹ nếu ở xa
Trong dịp Vu Lan, không phải ai cũng có điều kiện trở về sum họp cùng cha mẹ, ông bà. Với những người con ở xa, một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng đủ để gửi gắm tình cảm và lòng hiếu kính.
Ngoài dịp này, bạn nên nhớ hãy thường xuyên gọi điện. Một lời động viên, chia sẻ của bạn có thể là liều thuốc tinh thần giúp cha mẹ phấn khởi hơn nhiều.
Thăm viếng mộ tổ tiên
Trong dịp lễ Vu Lan, bên cạnh việc báo hiếu cha mẹ, nhiều gia đình còn đi thăm viếng mộ phần tổ tiên như một cách tri ân nguồn cội.
Khi đi tảo mộ, con cháu thường dọn dẹp sạch sẽ phần mộ, thắp nén nhang, dâng hoa quả và thành tâm khấn nguyện. Đây không chỉ là hành động tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là dịp nhắc nhở thế hệ sau về truyền thống gia đình, giữ gìn đạo lý hiếu nghĩa.
2. Những việc không nên làm ngày Vu Lan
Không sát sinh, làm điều ác
Vu Lan là dịp gieo duyên lành, cầu an cho cha mẹ. Việc sát sinh, gây hại cho muôn loài bị xem là trái ngược tinh thần từ bi của ngày lễ.
Vào ngày này, bạn không nên cãi cọ, gây mâu thuẫn với người khác. Đặc biệt, hãy nhớ làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người và thành tâm cầu nguyện cho gia đình được khỏe mạnh, bình an.
Không nói lời cãi vã, xúc phạm cha mẹ
Trong ngày Vu Lan, đặc biệt cần giữ thái độ ôn hòa, hiếu kính với cha mẹ và người thân. Những lời nóng giận, to tiếng có thể khiến bầu không khí gia đình mất đi sự ấm áp, ảnh hưởng tình thân.
Tránh tổ chức cưới hỏi, khai trương
Trong quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch, đặc biệt là ngày lễ Vu Lan, thường gắn với không khí tưởng niệm, cầu siêu và báo hiếu. Vì vậy, nhiều người cho rằng, đây không phải thời điểm thích hợp để tổ chức những sự kiện mang tính vui vẻ, khởi đầu như cưới hỏi hay khai trương kinh doanh.
Không phung phí, chạy theo hình thức
Thay vì phung phí, mỗi người có thể thắp một nén nhang, dành một cuộc gọi hỏi thăm, hay đơn giản là ngồi quây quần bên cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu kính. Chính những hành động nhỏ bé nhưng chân thành ấy mới là giá trị bền lâu của mùa Vu Lan báo hiếu.