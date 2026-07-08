Chỉ với mức ngân sách khoảng 5 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu những mẫu điện thoại được trang bị màn hình tần số quét cao, pin dung lượng lớn, camera độ phân giải cao, thậm chí hỗ trợ mạng 5G và NFC.

Phân khúc điện thoại giá khoảng 5 triệu đồng vẫn là lựa chọn được đông đảo người dùng Việt Nam quan tâm. Ảnh: Android Central

Tuy nhiên, mỗi sản phẩm trong phân khúc đều có thế mạnh riêng, phù hợp với từng nhóm người dùng khác nhau. Có mẫu nổi bật về pin, có thiết bị lại tập trung vào camera, hiệu năng hay độ bền. Vì vậy, trước khi quyết định mua, người dùng nên xác định rõ nhu cầu sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

Tiêu chí quan trọng khi chọn điện thoại giá khoảng 5 triệu đồng

Ở tầm giá này, người dùng không nên chỉ quan tâm đến cấu hình mà cần đánh giá tổng thể nhiều yếu tố.

Hiệu năng là tiêu chí đầu tiên cần cân nhắc. Những mẫu máy sử dụng vi xử lý ổn định cùng RAM từ 4GB trở lên sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc, xem video, lướt mạng xã hội và chơi các tựa game phổ biến ở mức thiết lập phù hợp.

Bên cạnh đó, viên pin từ 4.500 mAh trở lên sẽ đảm bảo thời lượng sử dụng trọn một ngày, trong khi công nghệ sạc nhanh giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi. Màn hình có độ phân giải Full HD hoặc AMOLED sẽ mang lại trải nghiệm hiển thị tốt hơn, đặc biệt khi xem phim hoặc đọc nội dung trong thời gian dài.

Ngoài ra, người dùng cũng nên ưu tiên các thương hiệu có chính sách cập nhật phần mềm ổn định, chế độ bảo hành rõ ràng và chất lượng hoàn thiện tốt để đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài.

Galaxy A07 5G: Lựa chọn cân bằng với pin lớn và kết nối 5G

Samsung Galaxy A07 5G là một trong những cái tên nổi bật trong phân khúc nhờ mức giá khoảng 4,6 triệu đồng. Thiết bị sở hữu viên pin 6.000 mAh kết hợp sạc nhanh 25W, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng khoảng hai ngày với các tác vụ thông thường.

Galaxy A07 5G là một trong những cái tên nổi bật trong phân khúc giá 5 triệu đồng. Ảnh: Samsung

Máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 6300 hỗ trợ mạng 5G, đủ sức xử lý mượt các ứng dụng hàng ngày và chơi tốt nhiều tựa game phổ thông. Màn hình 6,7 inch với tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm khá mượt.

Điểm hạn chế của Galaxy A07 5G nằm ở màn hình chỉ có độ phân giải HD+, camera chủ yếu phát huy hiệu quả trong điều kiện đủ sáng và RAM 4GB chỉ phù hợp với nhu cầu đa nhiệm cơ bản.

Xiaomi Redmi Note 14: Màn hình AMOLED và camera 108MP nổi bật

Nếu ưu tiên chất lượng hiển thị và khả năng chụp ảnh, Redmi Note 14 là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất ở phân khúc dưới 5 triệu đồng.

Redmi Note 14 là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc dưới 5 triệu đồng. Ảnh: Xiaomi

Máy sử dụng màn hình AMOLED 6,67 inch cho màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao, mang lại trải nghiệm xem phim và giải trí vượt trội so với nhiều đối thủ dùng tấm nền LCD.

Camera chính 108MP giúp ghi lại hình ảnh có độ chi tiết tốt trong điều kiện đủ sáng, kết hợp viên pin 5.500 mAh mang lại thời lượng sử dụng dài. Chip Helio G99-Ultra cùng RAM 6GB đáp ứng ổn định các nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

Nhược điểm của Redmi Note 14 là hiệu năng chưa thật sự phù hợp với những người thường xuyên chơi game đồ họa nặng.

TECNO POVA 7: "Quái vật pin" dành cho game thủ

TECNO POVA 7 hướng đến nhóm người dùng yêu thích chơi game hoặc thường xuyên sử dụng điện thoại liên tục trong thời gian dài.

TECNO POVA 7 hướng đến nhóm người dùng yêu thích chơi game. Ảnh: Tecno Mobile

Điểm nổi bật nhất là viên pin lên tới 7.000 mAh, kết hợp sạc nhanh 45W và công nghệ Bypass Charging giúp giảm nhiệt khi chơi game. Máy sử dụng chip Helio G100 Ultimate, RAM 8GB cùng màn hình Full HD+ 120Hz, mang lại hiệu năng khá tốt trong phân khúc.

Camera 108MP đủ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh thông thường, trong khi giao diện HiOS 15 tích hợp nhiều tính năng AI hỗ trợ người dùng.

Dù vậy, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế như chỉ hỗ trợ mạng 4G, thiết kế khá dày do viên pin lớn.

Nubia V80 Max: Bộ nhớ lớn, pin khỏe với mức giá dễ tiếp cận

Nubia V80 Max là lựa chọn phù hợp với người cần dung lượng lưu trữ lớn nhưng ngân sách hạn chế.

Nubia V80 Max là lựa chọn phù hợp với người cần dung lượng lưu trữ lớn. Ảnh: ZTE

Máy được trang bị RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 256GB, viên pin 6.000 mAh và màn hình 6,9 inch tần số quét 120Hz. Camera chính 50MP đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh ban ngày, trong khi camera selfie 16MP đủ phục vụ gọi video và chụp chân dung.

Điểm yếu của thiết bị nằm ở chip Unisoc T7250 chỉ phù hợp cho các tác vụ phổ thông, màn hình HD+ chưa thực sự sắc nét và không thích hợp để chơi các tựa game nặng.

HONOR X6c: Đề cao độ bền và các tính năng tiện ích

HONOR X6c là mẫu máy đáng chú ý dành cho người dùng cần một thiết bị bền bỉ để sử dụng lâu dài.

HONOR X6c là thiết bị bền bỉ. Ảnh: HONOR

Sản phẩm có pin 5.300 mAh, màn hình 120Hz, chip Helio G81 Ultra, RAM 6GB và bộ nhớ 128GB. Ngoài ra, máy còn được trang bị NFC, phím AI chuyên dụng và đạt chứng nhận độ bền 5 sao SGS, giúp tăng khả năng chống va đập trong quá trình sử dụng.

Điểm hạn chế của HONOR X6c là camera chỉ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản và hiệu năng chưa thật sự phù hợp với các tựa game yêu cầu cấu hình cao.

OPPO A6c: Pin 7.000 mAh, phù hợp người cần thời lượng sử dụng dài

OPPO A6c hướng đến người dùng ưu tiên pin "trâu" và độ bền. Máy sở hữu viên pin 7.000 mAh, màn hình 6,75 inch 120Hz cùng chuẩn kháng nước IP64, phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời. Thiết kế hiện đại cùng độ sáng màn hình khá cao cũng là điểm cộng trong tầm giá.

OPPO A6c hướng đến người dùng ưu tiên pin khủng. Ảnh: OPPO

Tuy nhiên, camera chỉ ở mức cơ bản với cảm biến 13MP, bộ nhớ 64GB khá hạn chế và chip Unisoc T7250 chỉ đáp ứng tốt các tác vụ thông thường, không thích hợp để chơi game nặng.

Nếu cần một chiếc điện thoại tầm giá 5 triệu đồng toàn diện nhất, Samsung Galaxy A07 5G là lựa chọn cân bằng nhờ hỗ trợ 5G, pin lớn và phần mềm ổn định. Redmi Note 14 phù hợp với người yêu thích màn hình đẹp và camera chất lượng. Trong khi đó, TECNO POVA 7 sẽ là lựa chọn lý tưởng cho game thủ nhờ pin 7.000 mAh và hiệu năng khá mạnh.

Với người ưu tiên dung lượng lưu trữ lớn, Nubia V80 Max đáng để cân nhắc. HONOR X6c ghi điểm ở độ bền, NFC và trải nghiệm sử dụng ổn định, còn OPPO A6c phù hợp với những ai cần một chiếc điện thoại có thời lượng pin vượt trội để phục vụ công việc và liên lạc hằng ngày.