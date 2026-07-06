Nếu bạn đang tìm một chiếc điện thoại giá rẻ để phục vụ các tác vụ như gọi điện, nhắn tin, xem YouTube, lướt Facebook, TikTok hay học trực tuyến, dưới đây là những tiêu chí quan trọng cần cân nhắc trước khi mua cũng như danh sách các mẫu máy đáng lựa chọn nhất.

Ở phân khúc dưới 3 triệu đồng, vẫn có nhiều mẫu điện thoại sở hữu bộ nhớ 128GB. Ảnh: Shutterstock

Tiêu chí chọn điện thoại dưới 3 triệu năm 2026

Ở phân khúc phổ thông, cấu hình không cần quá mạnh nhưng vẫn phải đủ để sử dụng ổn định trong nhiều năm. Vì vậy, người dùng nên ưu tiên các thiết bị có RAM tối thiểu 4GB kết hợp bộ nhớ trong 128GB. Dung lượng lưu trữ lớn giúp cài đặt nhiều ứng dụng, lưu ảnh và video mà không phải thường xuyên xóa dữ liệu.

Màn hình cũng là yếu tố đáng quan tâm. Những mẫu máy được trang bị tần số quét 90Hz hay 120Hz sẽ mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn đáng kể so với màn hình 60Hz truyền thống, đặc biệt khi lướt web hoặc sử dụng mạng xã hội.

Về hiệu năng, các dòng chip như MediaTek Helio G-series, Unisoc thế hệ mới hay Dimensity phân khúc phổ thông đều đủ sức xử lý tốt các tác vụ thường ngày, đồng thời chơi ổn định nhiều tựa game phổ biến ở mức thiết lập đồ họa vừa phải.

Ngoài ra, pin dung lượng từ 5.000mAh trở lên gần như đã trở thành tiêu chuẩn của smartphone giá rẻ hiện nay. Đây là yếu tố giúp người dùng có thể sử dụng máy trong cả ngày, thậm chí kéo dài sang ngày thứ hai nếu chỉ dùng với cường độ vừa phải.

Tecno Spark 40C: Pin dung lượng lớn

Tecno Spark 40C 4GB/128GB là chiếc điện thoại tập trung vào sự bền bỉ với viên pin dung lượng lớn 6000 mAh, cho phép sử dụng xuyên suốt nhiều ngày. Đây là mẫu điện thoại dưới 3 triệu đáng cân nhắc cho những ai thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc di chuyển nhiều mà không muốn lo lắng về việc sạc pin.

Tecno Spark 40C có viên pin dung lượng lớn 6000 mAh. Ảnh: Tecno Mobile

Màn hình 120Hz kết hợp với khả năng kháng bụi, nước chuẩn IP64 giúp máy hoạt động mượt mà và an tâm hơn trong các điều kiện môi trường khác nhau. Các tác vụ phổ thông như xem YouTube, nhắn tin Zalo hay nghe nhạc được xử lý ổn định, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng hằng ngày.

Với mức chi phí tối ưu, chiếc điện thoại này thể hiện rõ giá trị dùng lâu dài nhờ thiết kế chắc chắn và pin khỏe. Sản phẩm phù hợp cho những người dùng ưu tiên tính thực dụng, cần một người bạn đồng hành bền bỉ để phục vụ cuộc sống và công việc bận rộn.

Xiaomi POCO C71: Thiết kế trẻ trung

POCO C71 gây ấn tượng với thiết kế vuông vức hiện đại cùng mặt lưng nhám hạn chế bám dấu vân tay. Máy có độ mỏng chỉ 8,26mm nên mang lại cảm giác cầm nắm khá thoải mái.

POCO C71 hỗ trợ cả mở khóa bằng vân tay và nhận diện khuôn mặt. Ảnh: Xiaomi

Điểm đáng chú ý nằm ở bộ vi xử lý Unisoc T7250 tám nhân, đủ sức đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí cơ bản. Máy chạy Android 15 Go Edition được tối ưu cho phần cứng phổ thông, giúp giao diện hoạt động mượt mà hơn.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ cả mở khóa bằng vân tay và nhận diện khuôn mặt AI, mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

TCL 60R 5G: Hỗ trợ tần số quét 120Hz siêu mượt

TCL 60R 5G là phiên bản điện thoại có thiết kế hiện đại và tích hợp nhiều công nghệ. Thiết bị gây ấn tượng mạnh với module camera tròn cân đối trên mặt lưng phẳng, các cạnh bo cong cho trải nghiệm cầm nắm thoải mái. Điểm sáng nằm ở màn hình 6.7 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz siêu mượt, một thông số ít thấy trong phân khúc giá rẻ, mang lại hình ảnh sống động với độ phủ màu NTSC 72%.

TCL 60R 5G có màn hình 6.7 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz siêu mượt. Ảnh: TCL

Hiệu năng của thiết bị được đánh giá là khá ổn định nhờ vi xử lý Dimensity 6300 (6nm) kết hợp cùng công nghệ NXTURBO giúp máy vừa xử lý tốt các tác vụ hỗn hợp, vừa đáp ứng được nhu cầu chơi các game phổ biến. Đặc biệt, nhờ tích hợp khả năng kết nối 5G giúp TCL 60R 5G vượt xa các đối thủ thuần 4G, đảm bảo tốc độ truy cập dữ liệu nhanh chóng và bền bỉ theo thời gian, với viên pin 5200 mAh.

ZTE Blade A55: Màn hình 90Hz trong tầm giá rẻ

Nếu ưu tiên màn hình lớn và trải nghiệm hiển thị mượt mà, ZTE Blade A55 là cái tên rất đáng chú ý.

ZTE Blade A55 pin 5.000mAh. Ảnh: ZTE

Thiết bị sở hữu màn hình IPS kích thước 6.75 inch với tần số quét 90Hz, mang lại cảm giác vuốt chạm mượt hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Máy chạy Android 14 với giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

Camera sau 13MP đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cơ bản, trong khi pin 5.000mAh giúp người dùng yên tâm sử dụng suốt cả ngày.

Xiaomi Redmi 14C: Cân bằng giữa hiệu năng và camera

Trong phân khúc dưới 3 triệu đồng, Redmi 14C là một trong những cái tên nổi bật nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, cấu hình và thời lượng pin.

Redmi 14C trang bị camera AI 50MP. Ảnh: Xiaomi

Máy sở hữu màn hình lớn 6.88 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi khi xem phim hoặc đọc tài liệu. Camera AI 50MP giúp ghi lại hình ảnh có độ chi tiết khá tốt trong điều kiện đủ sáng, còn camera trước 13MP hỗ trợ chụp selfie và gọi video rõ nét.

Bên trong là vi xử lý Helio G81-Ultra, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày như lướt web, xem video, học trực tuyến hay chơi những tựa game phổ biến ở mức cấu hình phù hợp. Pin 5.160mAh và cảm biến vân tay cạnh bên cũng là những điểm cộng đáng giá.

OPPO A18: Lựa chọn ổn định cho người dùng phổ thông

OPPO A18 là mẫu smartphone đáng cân nhắc nếu người dùng ưu tiên sự ổn định và giao diện dễ sử dụng.

OPPO A18 có giao diện dễ sử dụng. Ảnh: OPPO

Máy được trang bị camera kép với cảm biến chính 8MP cùng camera đo chiều sâu, đủ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hằng ngày. Thiết kế nhỏ gọn, cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn giúp thao tác mở khóa nhanh chóng.

Viên pin 5.000mAh cũng đảm bảo thiết bị hoạt động bền bỉ suốt một ngày, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người lớn tuổi.

Vivo Y03T và Redmi A3: Hai lựa chọn tiết kiệm đáng cân nhắc

Vivo Y03T hướng tới nhóm người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại phục vụ các nhu cầu cơ bản như gọi điện, nhắn tin, xem video và sử dụng mạng xã hội. Máy có màn hình 6.56 inch, pin 5.000mAh cùng khả năng hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng, rất phù hợp với học sinh hoặc người lần đầu sử dụng smartphone.

Vivo Y03T hướng tới nhóm người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại phục vụ các nhu cầu cơ bản. Ảnh: Vivo

Trong khi đó, Redmi A3 nổi bật nhờ thiết kế hiện đại với cụm camera tròn lớn ở mặt lưng. Máy sở hữu màn hình 6.71 inch HD+, chip Helio G36 và pin 5.000mAh, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày trong thời gian dài.

Phân khúc điện thoại dưới 3 triệu đồng năm 2026 vẫn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người dùng có ngân sách hạn chế. Việc xác định rõ nhu cầu sử dụng trước khi mua sẽ giúp người dùng dễ dàng chọn được chiếc smartphone phù hợp nhất, vừa đáp ứng tốt công việc và giải trí hằng ngày, vừa tối ưu chi phí trong bối cảnh giá điện thoại ngày càng tăng.