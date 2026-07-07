Tuy nhiên, để lựa chọn được một chiếc điện thoại di động phù hợp, người dùng không nên chỉ nhìn vào giá bán, mà cần cân nhắc kỹ các yếu tố như cấu hình, màn hình, thời lượng pin, độ bền cũng như chính sách cập nhật phần mềm của nhà sản xuất.

Người dùng nên lựa chọn những điện thoại có tối thiểu 4GB RAM cùng 64GB bộ nhớ trong để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

4 tiêu chí quan trọng khi chọn điện thoại giá rẻ

Ở phân khúc phổ thông, viên pin từ 5.000mAh gần như đã trở thành tiêu chuẩn. Dung lượng pin lớn giúp máy đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng với các tác vụ như gọi điện, lướt web, xem YouTube hay sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh đó, cổng sạc USB Type-C cũng là yếu tố nên ưu tiên nhờ khả năng sạc ổn định và tính phổ biến cao.

Màn hình cũng đóng vai trò rất quan trọng. Những mẫu điện thoại sở hữu tần số quét 90Hz hoặc cao hơn sẽ mang đến trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn đáng kể so với màn hình 60Hz truyền thống, đặc biệt khi cuộn Facebook, TikTok hoặc đọc tin tức.

Ngoài ra, người dùng nên lựa chọn những điện thoại có tối thiểu 4GB RAM, cùng 64GB bộ nhớ trong để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài. Nếu máy hỗ trợ thẻ nhớ microSD sẽ càng thuận tiện khi lưu trữ ảnh, video và tài liệu.

Cuối cùng, độ bền cũng là tiêu chí không thể bỏ qua. Những thiết bị đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước như IP54 hoặc IP64 sẽ giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm, đồng thời giảm nguy cơ hỏng hóc trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Galaxy A07: Smartphone giá rẻ nổi bật với chip Helio G99, pin 5.000mAh

Samsung Galaxy A07 (4GB/64GB) là một trong những mẫu điện thoại dưới 3 triệu đồng đáng chú ý trong năm 2026 nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hiệu năng, màn hình lớn và thời lượng pin bền bỉ. Với mức giá dao động từ 2,19 - 2,89 triệu đồng tùy từng hệ thống bán lẻ, đây là lựa chọn phù hợp các nhu cầu hằng ngày.

Galaxy A07. Ảnh: Samsung

Máy được trang bị màn hình IPS LCD 6,7 inch với độ phân giải HD+ và tần số quét 90Hz. Điểm sáng đáng giá của Galaxy A07 nằm ở hiệu năng. Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G99 trên phần lớn phiên bản thương mại, trong khi một số lô sản xuất sử dụng Helio G85. Kết hợp với RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, máy đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube…

Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP kết hợp camera phụ 2MP hỗ trợ chụp chân dung xóa phông, mang lại chất lượng ảnh khá tốt trong điều kiện đủ sáng. Camera selfie 8MP đáp ứng tốt nhu cầu gọi video, học trực tuyến và chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội.

Samsung cũng trang bị cho Galaxy A07 viên pin dung lượng 5.000mAh, đủ đáp ứng một ngày sử dụng với cường độ cao. Máy hỗ trợ sạc nhanh 25W thông qua cổng USB Type-C. Bên cạnh đó, cảm biến vân tay tích hợp ở cạnh bên cùng chuẩn kháng bụi, kháng nước IP54 góp phần nâng cao tính tiện dụng và độ bền trong quá trình sử dụng.

Tecno Spark 30C: Màn hình 120Hz vượt tầm giá

Tecno Spark 30C gây ấn tượng mạnh khi sở hữu màn hình 120Hz, thông số hiếm thấy trong phân khúc dưới 3 triệu đồng. Kết hợp với chip Helio G81, loa kép và bộ nhớ 128GB, mẫu máy này mang lại trải nghiệm giải trí vượt trội so với nhiều đối thủ.

Tecno Spark 30C. Ảnh: Tecno Mobile

Đây là lựa chọn hấp dẫn cho người thường xuyên xem phim, lướt mạng xã hội hoặc chơi game nhẹ.

Realme Note 60: Bền bỉ, hiệu năng ổn định

Realme Note 60 ghi điểm nhờ thiết kế mỏng, khả năng chống va đập tốt cùng chip Unisoc T612 cho hiệu năng khá trong phân khúc. Camera 32MP cũng là lợi thế đáng chú ý, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hàng ngày.

Camera 32MP cũng là lợi thế đáng chú ý của Realme Note 60. Ảnh: Realme

Với mức giá khoảng 2,65 triệu đồng, đây là lựa chọn phù hợp dành cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần một thiết bị bền bỉ.

Xiaomi Redmi A3: Thiết kế đẹp nhất phân khúc

Nếu yêu thích ngoại hình hiện đại, Redmi A3 là cái tên rất đáng cân nhắc. Máy nổi bật với cụm camera tròn lớn, mặt lưng kính hoặc giả da cao cấp cùng màn hình 90Hz được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 3.

Redmi A3 là cái tên rất đáng cân nhắc ở tầm giá dưới 3 triệu đồng. Ảnh: Xiaomi

Sản phẩm chạy Android 14 Go Edition, sử dụng chip Helio G36 và pin 5.000mAh, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày với mức giá chỉ khoảng 2,19 triệu đồng.

Nubia V70 Max: Màn hình 120Hz, pin 6.000mAh

Nếu tiêu chí hàng đầu của bạn là màn hình lớn và thời lượng pin vượt trội thì Nubia V70 Max là một trong những mẫu điện thoại đáng chú ý nhất ở tầm giá dưới 3 triệu đồng. Thiết bị sở hữu màn hình IPS LCD kích thước 6,9 inch cùng tần số quét 120Hz.

Nubia V70 Max có thời lượng pin vượt trội trong cùng phân khúc. Ảnh: ZTE

Không chỉ có ngoại hình hiện đại với hai phiên bản màu Xám và Xanh lá, Nubia V70 Max còn được đầu tư về độ bền. Máy sử dụng khung thép SUS304 kết hợp hợp kim nhôm – titan, có khả năng chịu va đập khi rơi từ độ cao tới 1,5 mét, đồng thời đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP54.

Cung cấp sức mạnh cho thiết bị là vi xử lý Unisoc T606 đi kèm RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm, học tập và giải trí. Điểm nhấn lớn nhất là viên pin dung lượng 6.000mAh, cho thời gian sử dụng dài hơn hầu hết các đối thủ trong cùng phân khúc.

Galaxy A06: Lựa chọn cân bằng và bền bỉ

Samsung Galaxy A06 là một trong những mẫu smartphone nổi bật trong tầm giá dưới 3 triệu đồng. Thiết bị sở hữu màn hình lớn 6,7 inch, vi xử lý Helio G85, camera chính 50MP, cùng viên pin 5.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W.

Galaxy A06 trang bị viên pin 5.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W. Ảnh: Samsung

Điểm mạnh của Galaxy A06 nằm ở sự ổn định, giao diện dễ sử dụng và khả năng được hỗ trợ phần mềm lâu hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Với mức giá khoảng 2,89 triệu đồng cho phiên bản 128GB, đây là lựa chọn phù hợp cho người cần một chiếc điện thoại phục vụ công việc và học tập.

Oppo A18: Độ hoàn thiện cao, kháng nước IP54

Oppo A18 nổi bật nhờ thiết kế Oppo Glow đẹp mắt, chuẩn kháng bụi và nước IP54 cùng màn hình có độ sáng tốt khi sử dụng ngoài trời.

Oppo A18 nổi bật nhờ thiết kế Oppo Glow đẹp mắt. Ảnh: Oppo

Máy sử dụng Helio G85, hỗ trợ RAM mở rộng và tối ưu tốt khả năng chụp ảnh selfie. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

Vivo Y03: Phù hợp người thích chụp ảnh

Khép lại danh sách là Vivo Y03 với thiết kế trẻ trung, màn hình 90Hz, chip Helio G85 cùng khả năng mở rộng RAM.

Vivo Y03 với thiết kế trẻ trung. Ảnh: Vivo

Điểm mạnh của máy nằm ở thuật toán xử lý ảnh, đặc biệt là khả năng chụp đêm và các bộ lọc màu sáng tạo. Với giá khoảng 2,69 triệu đồng, Vivo Y03 là lựa chọn phù hợp cho người yêu thích chụp ảnh và sử dụng mạng xã hội.

Thị trường smartphone giá rẻ năm 2026 đang mang đến nhiều lựa chọn chất lượng hơn trước rất nhiều. Quan trọng nhất, người dùng nên xác định đúng nhu cầu thực tế thay vì chạy theo cấu hình. Một chiếc điện thoại phù hợp sẽ mang lại trải nghiệm sử dụng lâu dài và tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc lựa chọn theo xu hướng.