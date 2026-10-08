Công chúng sẽ được xem miễn phí 15 vở diễn xuất sắc của các đơn vị nghệ thuật đến từ Bắc - Trung - Nam trong Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Sáng 8/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam công bố các hoạt động chính của Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai . Ảnh: BTC

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai khẳng định, đối với Hà Nội, phát triển văn hóa nghệ thuật không chỉ là bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống mà còn bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Trong đó, sân khấu giữ vai trò quan trọng bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn, kết nối con người qua nghệ thuật. Thông qua các chương trình biểu diễn và hoạt động chuyên môn, liên hoan hướng tới việc đưa những tác phẩm sân khấu có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của nhân dân thủ đô và khán giả cả nước.

Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: Kịch nói, cải lương, chèo, tuồng...

Ngoài những đơn vị nghệ thuật của Trung ương, của các ngành, địa phương như: Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội... Liên hoan còn thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như: Sân khấu Xóm Kịch, Sân khấu Kịch Hồng Vân, Sân khấu Lê Quý Dương.

Từ ngày 14-23/10, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 sẽ đem đến công chúng những vở diễn như: Người con gái Hà thành (Nhà hát Cải lương Hà Nội), Cô gái đội mũ nồi xám (Nhà hát Tuổi trẻ), Phèo (Sân khấu Xóm Kịch), Cuốn truyện bị đốt (Sân khấu Kịch Hồng Vân), Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù (Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội)...

Cảnh trong vở kịch "Ai là cha tôi". Ảnh: Kịch Hà Nội

NSƯT Thiện Tùng cho biết liên hoan lần này, Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia tác phẩm Ai là cha tôi của tác giả Triệu Huấn, với một dàn diễn viên có sức diễn rất tốt, đang nổi tiếng trên truyền hình như: Diễn viên Ngọc Quỳnh, Thùy Dương hay Xuân Hồng, Thùy Anh, Diễm Hương, Tiến Huy...

Các đơn vị sẽ biểu diễn tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Rạp Hồng Hà, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam...

Các tác phẩm tham dự có chủ đề phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam; khuyến khích những sáng tác gắn với địa danh, lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội; đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp, có sức hấp dẫn, đồng thời thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện...

NSND Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho rằng, việc các đơn vị nghệ thuật ở cả 3 miền tham gia thể hiện sức hút của liên hoan cũng như nỗ lực của các đơn vị nghệ thuật. Các vở diễn tại liên hoan đều là những tác phẩm được dành tâm huyết cao, chuẩn bị hết sức chu đáo.

"Thông qua liên hoan, các nghệ sĩ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để làm giàu thêm bản sắc của mình. Đồng thời, thông qua liên hoan cùng với nỗ lực của các nghệ sĩ, các nhà hát, chúng ta sẽ đưa đời sống sân khấu vào dòng chảy công nghiệp văn hóa của đất nước", ông Chương khẳng định.