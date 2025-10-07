Theo dự thảo kế hoạch hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM năm học 2025-2026, việc triển khai sẽ theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (thí điểm) từ tháng 10/2025 đến hết học kỳ 1 năm học 2025-2026, thực hiện tại 16 trường tại 16 cụm trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2 (mở rộng, chính thức), từ tháng 1/2026, triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tùy theo tình hình thực tế, cơ sở giáo dục xây dựng phương án, quy trình quản lý điện thoại di động, thiết bị điện tử mà học sinh mang đến trường.

Các hoạt động thay thế như:

Hoạt động thể thao và vận động: Sân bóng rổ mini; Khu vực cầu lông; Góc nhảy dây; Khu chơi đá cầu.

Hoạt động văn nghệ và sáng tạo: Thiết lập một góc sân khấu nhỏ tại sân trường với hệ thống âm thanh đơn giản; Góc đọc sách ngoài trời; Các câu lạc bộ kỹ năng sống.

Trò chơi dân gian và tập thể: Ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, kéo co, đuổi bắt, cướp cờ, chạy tiếp sức, đá cầu, cầu lông, bóng bàn tự do, cờ vua/cờ tướng…

Sở gợi ý mỗi trường tổ chức ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống). Học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể trong giờ ra chơi hàng ngày.