Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đã có ý kiến về các khoản thu Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi hội phụ huynh) Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - phường Bến Thành – một phường trung tâm TPHCM.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đã nhận được thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin, Tổng đài 1022 của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành) về khoản thu của hội phụ huynh các lớp chưa phù hợp, không đúng quy định.

Sở GD-ĐT đã làm việc với Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường Bến Thành và Ban Giám hiệu Trường tiểu học Lê Ngọc Hân để xác minh nội dung sự việc nêu trên.

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân. Ảnh: VD

Báo cáo của hiệu trưởng cho biết, Ban đại diện lớp 5/2, Trường tiểu học Lê Ngọc Hân đã đưa ra bảng dự kiến các nội dung thu, chi trong năm của hội phụ huynh, trong đó phát sinh nội dung “Trang bị lắp đặt hệ thống mạng cho lớp”

“Việc để hội phụ huynh lớp đề xuất các nội dung dự kiến không đúng quy định, tại điểm b khoản 4 điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD-ĐT như trên, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh nhà trường, và tạo ra các dư luận không tốt đến ngành giáo dục và đào tạo, có liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hiệu trưởng nhà trường”, bà Hằng nêu.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND phường Bến Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân trong công tác quản lý đơn vị, để xảy ra dư luận không tốt đến uy tín của trường và ngành. Đồng thời đề nghị UBND phường Bến Thành có kế hoạch tổng rà soát, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn phường, nhằm chấn chỉnh các trường hợp sai phạm xảy ra (nếu có), và có biện pháp tránh để xảy ra các tình trạng tương tự.



