Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ trong triển khai tháo gỡ, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND TPHCM, Cần Thơ, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long và Cà Mau kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với các dự án điện năng lượng tái tạo hưởng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ ưu đãi) thuộc địa bàn quản lý.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, UBND các tỉnh, thành phố được đề nghị tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp để được hướng dẫn xử lý.

Nhiều dự án điện gió, điện mặt trời đang "mắc kẹt". Ảnh: Hoàng Hà

Văn bản của Bộ Công Thương gửi các tỉnh, thành phố kèm theo danh sách 167 dự án/nhà máy điện mặt trời và điện gió đang vướng mắc về việc chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình tại thời điểm được công nhận ngày vận hành thương mại (COD).

Vướng mắc này khiến nhiều chủ đầu tư bị chậm thanh toán tiền điện hoặc chỉ được thanh toán một phần theo các hợp đồng Mua bán điện (PPA) đã ký với EVN từ năm 2023, làm gián đoạn dòng tiền và gây khó khăn đáng kể cho hoạt động doanh nghiệp.