Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ (Long An) đã ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can và lệnh bắt tạm giam về tội “Mua bán người” do liên quan đến vụ cô gái 18 tuổi ở TP.HCM bị mua bán nhiều lần.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Hoàng Thế Khoa (45 tuổi, thường trú xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Tạ Thanh Hiền (23 tuổi, thường trú xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), là chủ và quản lý cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra, xác định trong tháng 6/2023, 2 đối tượng này đã mua và bán lại bị hại N.N.K.N. (18 tuổi) cho đối tượng Lê Văn Giáp (37 tuổi) với giá 9,6 triệu đồng. Sau đó, Giáp tiếp tục bán N. và cứ thế cô gái 18 tuổi tiếp tục bị mua, bán qua tay nhiều lần.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố và bắt giữ 9 bị can liên quan đến vụ án trên.

Các đối tượng liên quan đường dây mua bán cô gái 18 tuổi ở TP.HCM bị khởi tố và bị bắt tạm giam. Ảnh MĐ.

Như thông tin, chiều 26/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực biên giới. Lúc 13h40, tổ công tác phát hiện tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), đoạn cách đường biên giới 400m có 3 đối tượng nghi vấn đang tìm cách đưa một cô gái tên N.N.K.N. (18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) vượt biên trái phép sang Campuchia.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiếp cận bắt giữ 3 đối tượng gồm: Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi). Làm việc với cô gái thì biết nạn nhân bị nhóm đối tượng lừa ép, bán cho một công ty với giá 18 triệu đồng.

Xác định đây là đường dây mua bán cô gái, đồn biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã xác lập chuyên án và tiếp tục điều tra, bắt giữ thêm 4 người gồm Võ Thúy Liễu (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), Trần Văn Sáu (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Lê Văn Giáp (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ tiến hành củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can mà Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chuyển giao là Hoàng, Đạt, Trứ, Liễu, Sáu, Mai, Giáp về tội “Mua bán người”.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng đã thực hiện hành vi môi giới, mua bán cô gái từ ngày 11/6. Đầu tiên, đối tượng Giáp lên một quán massage ở huyện Hóc Môn, TP.HCM mua lại N. với giá 9,6 triệu đồng rồi đưa về Bình Dương làm việc để trả nợ dần.

Khoảng vài ngày sau, Giáp thấy N. làm việc không được nên giới thiệu để bán lại cho Liễu, chủ một quán massage tại Bến Tre.

Sau khi thỏa thuận, Liễu đã mua N. từ Giáp với giá 11 triệu đồng và đưa về quán massage ở Bến Tre làm việc.

Đến ngày 24/6, Trứ với Sáu đi từ Đồng Nai xuống quán massage của Liễu tại Bến Tre. Trứ gặp N, hứa hẹn sẽ cho N. một chiếc điện thoại và đưa N. qua Campuchia làm vợ, lo ăn mà không phải làm việc.

Sáu đã trả cho Liễu 19 triệu đồng để Trứ và Sáu đưa N. về Đồng Nai. Tại đây, Mai là bạn của Sáu tại Đồng Nai đã nấu cơm cho N. ăn. Sau đó Sáu bàn với Trứ về việc tìm nơi bán N. để "thu hồi vốn".

Ngày 25/6, Trứ gặp Đạt rồi liên hệ với Hoàng nói cần bán N. với giá 25 triệu đồng, đề nghị Hoàng tìm người mua.

Hoàng liên hệ được với một người ở Campuchia làm cho công ty đánh bạc qua mạng, chấp nhận mua N. với giá 1.300 USD.

Đến ngày 26/6, nhóm của Trứ và Đạt đưa N. từ Đồng Nai đến TP.HCM gặp Hoàng và cả 2 người cùng đưa N. đến biên giới Long An thì bị trinh sát Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ, giải cứu cô gái 18 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ làm rõ vụ án trên.