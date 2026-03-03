Ngày 3/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, từ khuya 2/3 đến trưa cùng ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 19 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Đến chiều 3/3, trong số các ca nhập viện, có 6 trường hợp phải điều trị nội trú tại Khoa Nhiễm và Khoa Nhi. Các trường hợp còn lại có triệu chứng nhẹ hơn, được kê đơn điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà.

Theo đại diện bệnh viện, 6 bệnh nhân điều trị nội trú đều khai trước đó có ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Vợ chồng chị N. nằm điều trị tại Khoa Nhiễm với triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Quang Hưng

Đang nằm điều trị tại Khoa Nhiễm, chị Nguyễn Thị Kiều N. (32 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TPHCM) cho biết, khoảng 18h30 ngày 2/3, hai vợ chồng chị mua bánh mì thịt trên đường Đồ Chiểu về ăn.

Đến khoảng 1h sáng nay (3/3), chị N. xuất hiện triệu chứng sốt run, đau bụng dữ dội kèm nôn ói, tiêu chảy. Khoảng một giờ sau, chồng chị cũng có biểu hiện tương tự và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo chị N., bánh mì có thịt, pa tê và rau dưa.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương để phối hợp xử lý, đồng thời tiếp tục theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân.