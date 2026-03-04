Sáng 4/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, tính đến 7h cùng ngày, đơn vị đã điều trị cho tổng cộng 54 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó 48 ca ghi nhận mới.

Theo bệnh viện, trong số này có 24 người đang điều trị tại Khoa Nhiễm, 11 người tại Khoa Nhi, số còn lại tại các khoa Nội; Tim mạch lão hóa và chờ ở phòng lưu.

Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Ảnh: Quang Hưng

Như VietNamNet đã thông tin, từ khuya 2/3 đến trưa 3/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã tiếp nhận khoảng 19 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Trong đó có 6 trường hợp phải điều trị nội trú tại Khoa Nhiễm và Khoa Nhi. Các trường hợp còn lại có triệu chứng nhẹ hơn, được kê đơn điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà.

Các bệnh nhân điều trị nội trú cho biết, trước đó họ ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Chị N.T.K.N. (32 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TPHCM) cho biết, khoảng 18h30 ngày 2/3, hai vợ chồng chị mua bánh mì thịt trên đường Đồ Chiểu về ăn.

Khoảng 1h sáng 3/3, chị N. xuất hiện triệu chứng sốt run, đau bụng dữ dội kèm nôn ói, tiêu chảy. Khoảng một giờ sau, chồng chị cũng có biểu hiện tương tự và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo chị N., bánh mì chị mua ăn có thịt, pa tê và rau dưa.

Ngành chức năng phường Vũng Tàu làm việc với chủ tiệm bánh mì trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu), chiều 3/3. Ảnh: Quang Hưng

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc trên, chiều tối 3/3, UBND phường Vũng Tàu đã lập đoàn đến làm việc tại tiệm bánh mì không tên ở số 13 Đồ Chiểu và tiến hành lấy các mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, ngành chức năng địa phương đã yêu cầu tiệm bánh mì trên tạm ngưng hoạt động.