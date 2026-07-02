Quất hồng bì đang vào mùa, tôi nghe nói loại quả này tốt cho sức khỏe. Xin chuyên gia tư vấn công dụng và nên ăn tươi hay ngâm sẽ tốt hơn? Xin cảm ơn! (Lê Hương - Hà Nội)

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Hồng bì, còn gọi là hoàng bì hay quất hồng bì, có tên khoa học Clausena lansium (Lour.) Skeels, thuộc họ cam quýt (Rutaceae). Cây được trồng phổ biến ở miền Bắc để lấy quả ăn, đồng thời quả, lá và hạt đều được dùng làm thuốc.

Theo y học cổ truyền, quả hồng bì có vị chua, tính bình, quy kinh tâm, phế, thận, có tác dụng thuận khí, kiện tỳ, tiêu đờm thấp, hỗ trợ giảm nôn, đầy tức vùng ngực. Lá hồng bì vị cay, đắng, tính ấm, giúp giải biểu, hóa đờm, giảm ho, thường dùng trong các trường hợp cảm cúm, cảm nắng. Hạt hồng bì vị đắng, tính ấm, có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, được dùng hỗ trợ điều trị đau dạ dày và viêm đại tràng co thắt.

Một số bài thuốc dân gian thường dùng gồm: nhai quả hồng bì cả vỏ hoặc sắc nước uống để hỗ trợ giảm nôn và tiêu đờm; hấp 3 quả hồng bì với đường phèn để giảm ho do cảm lạnh; sắc 40-60g lá hồng bì uống nóng khi bị cảm cúm, cảm nắng; hạt hồng bì sấy khô, tán bột dùng 6-10g/lần, ngày 3 lần theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Quất hồng bì là loại quả dân dã ngày hè. Ảnh: Phượng Hoàng

Theo y học hiện đại, quả hồng bì chứa vitamin C, axít hữu cơ và các hợp chất chống oxy hóa. Loại quả này có thể làm dịu cổ họng, hỗ trợ giảm ho và long đờm, đặc biệt ở các trường hợp ho nhẹ.

Cách dùng quất hồng bì

1. Ngâm mật ong: Bạn chuẩn bị 500g quất hồng bì gần chín, 200ml mật ong nguyên chất và một ít muối. Rửa sạch quả, ngâm nước muối loãng rồi để ráo, thái lát hoặc khía nhẹ vỏ, xếp vào lọ thủy tinh và đổ mật ong ngập mặt. Đậy kín, bảo quản lọ ở nhiệt độ phòng. Sau vài ngày, khi nước quất hồng bì hòa quyện với mật ong và quả teo lại là có thể dùng.

2. Ngâm đường phèn: Bạn ngâm 500g quất hồng bì với 1kg đường phèn. Xếp xen kẽ từng lớp quất và đường phèn trong hũ thủy tinh, đậy kín và bảo quản nơi khô ráo khoảng 3 tháng. Khi đường tan hoàn toàn, nước quất chuyển màu vàng sánh là có thể sử dụng. Khi bị ho nhẹ, có thể ăn vài miếng quất ngâm hoặc pha nước ấm để uống nhằm làm dịu cổ họng.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Quất ngâm mật ong không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. Nếu người bệnh ho kéo dài, sốt cao, khó thở, tím tái hoặc nôn nhiều cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

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