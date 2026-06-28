Một trong những lý do khiến chuối được đánh giá có lợi cho giấc ngủ là loại trái cây này chứa tryptophan - axit amin mà cơ thể sử dụng để sản xuất serotonin và melatonin. Serotonin là hormone giúp cơ thể thư giãn và điều hòa giấc ngủ trong khi melatonin đóng vai trò kiểm soát chu kỳ ngủ - thức. Theo Verywell Health, một số nghiên cứu cho thấy tryptophan từ thực phẩm có thể giúp con người đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ sâu hơn. Chuối chín vàng chứa lượng tryptophan cao nhất.

Ngoài ra, chuối còn cung cấp magiê - khoáng chất có tác động tích cực đến giấc ngủ. Magiê làm dịu hệ thần kinh và thư giãn cơ bắp, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất melatonin. Những người thiếu magiê có thể gặp khó khăn trong việc ngủ ngon.

Chuối có nhiều tác dụng khác nhau với cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Chuối cũng là nguồn kali dồi dào. Đây là chất điện giải quan trọng giảm nguy cơ chuột rút cơ bắp trong khi ngủ. Kali còn góp phần hỗ trợ cơ thể thư giãn, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Một lợi ích khác của chuối đến từ hàm lượng carbohydrate. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 27g carbohydrate. Khi được hấp thụ trước giờ đi ngủ, carbohydrate có thể giúp tryptophan dễ dàng đi vào não hơn. Điều này góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất serotonin và melatonin, hỗ trợ cơ thể đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Bên cạnh đó, chuối chứa chất xơ tạo cảm giác no và hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm vì đói. Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 3g chất xơ. Chuối xanh có hàm lượng chất xơ cao hơn trong khi ở chuối chín, một phần chất xơ đã được chuyển hóa thành đường.

Chuối còn cung cấp vitamin B6 - dưỡng chất cần thiết cho quá trình sản xuất serotonin và melatonin trong não, góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Khoa học Y học và Các ngành liên quan cho thấy ăn chuối có thể giảm các rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi.

Theo các chuyên gia, nếu muốn tận dụng lợi ích của chuối đối với giấc ngủ, thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Thay vì ăn ngay trước khi lên giường, bạn nên ăn chuối trước giờ ngủ từ 1-2 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa và hấp thu các dưỡng chất.

Việc duy trì các thói quen ngủ lành mạnh vẫn đóng vai trò quan trọng, bao gồm hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, đi ngủ đúng giờ, giữ phòng ngủ yên tĩnh, tối và mát mẻ, đồng thời tránh uống caffeine vào buổi chiều và buổi tối.

Nếu thường xuyên khó ngủ hoặc hay thức giấc giữa đêm, người dân nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và tư vấn. Thiếu ngủ kéo dài có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như khó kiểm soát cân nặng, giảm hiệu suất học tập và làm việc, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và trầm cảm.