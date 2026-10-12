Cách làm nước màu truyền thống với nước

Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ

Trước khi bắt tay vào làm nước màu, việc chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ sẽ giúp quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ và an toàn hơn.

- Đường trắng 200gr (có thể thay bằng đường vàng/ đường thốt nốt/ đường mía...)

- Nước nóng 80ml

- Dụng cụ thực hiện: Chảo, đũa, hũ đựng

Bước 1: Cách thực hiện

Cho 200gr đường vào chảo khô, lắc nhẹ để đường trải đều rồi bật bếp ở mức lửa vừa. Trong lúc nấu, bạn không dùng đũa khuấy mà để đường tự tan, giúp hạn chế tình trạng đường bị lại.

Khi đường bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt, hạ lửa xuống mức thấp nhất. Nghiêng nhẹ chảo để phần đường tan đều, tiếp tục đun đến khi đường tan hoàn toàn, nước đường chuyển sang màu nâu cánh gián nhẹ và xuất hiện nhiều bọt khí ở đáy chảo thì tắt bếp.

Để nước đường nguội bớt khoảng 3-5 phút, sau đó từ từ thêm nước lọc vào. Bạn nên rót nước men theo rìa chảo để hạn chế tình trạng hơi nóng bốc lên gây bỏng.

Tiếp theo, dùng đũa khuấy đều cho nước và đường hòa quyện. Bật lại bếp ở mức lửa nhỏ, đun khoảng 1 phút đến khi nước màu sôi trở lại rồi tắt bếp.

Lưu ý: Nước màu khi còn nóng sẽ hơi loãng và sẽ sánh lại khi nguội.

Trong lúc làm nước hàng, không nên dùng đũa khuấy mà để đường tự tan. Ảnh: AI

Bước 2: Thành phẩm nước màu kho thịt cá

Sau khi nấu xong, bạn đổ nước màu ra tô và để nguội bớt rồi mới cho vào hộp hoặc hũ đựng. Nước màu thành phẩm có mùi thơm ngọt đặc trưng của đường, màu nâu đỏ đẹp mắt, độ sánh mịn và hơi keo giống mật ong.

Nước màu sau khi nấu có thể để ở nơi thoáng mát hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng được lâu hơn. Nếu bảo quản đúng cách, nước màu có thể sử dụng trong vài tháng.