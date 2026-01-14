Kích hoạt báo động đỏ, chạy đua cứu nạn nhân

Bệnh viện Việt Đức trong những ngày gần đây liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ. Chỉ tính riêng trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, bệnh viện tiếp nhận 6 ca chấn thương nặng do tai nạn pháo nổ.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân 15 tuổi (Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ.

Khi nhập viện, người bệnh bị dập nát cẳng bàn tay hai bên, bỏng vùng mặt, cẳng chân, thành trước ngực, đe dọa tính mạng và để lại nguy cơ di chứng nặng nề.

Một trường hợp dập nát chân do tai nạn pháo nổ. Ảnh: BVCC

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.H.T. (31 tuổi, Hưng Yên), được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đa chấn thương phức tạp: vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng, chấn thương hàm mặt nặng gồm gãy xương hàm, gò má, gãy mũi, đồng thời tổn thương cả hai mắt.

Trong khi đó, bệnh nhân T.V.P. (61 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương hàm mặt phức tạp, chấn thương mắt, bỏng toàn bộ da vùng cổ mặt.

Ngay khi tiếp nhận các nạn nhân, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã khẩn trương đánh giá tổn thương, kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa, huy động các kíp hồi sức, chấn thương chỉnh hình, bỏng... để chạy đua giành giật sự sống cho người bệnh.

Tai nạn pháo nổ gây tổn thương nặng, diễn biến nhanh, di chứng suốt đời

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, bắt buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay. Việc phẫu thuật không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn là cuộc chạy đua để hạn chế di chứng. Thực tế, dù được cứu sống, không ít trường hợp vẫn phải mang di chứng suốt đời”.

TS.BS Nguyễn Hoàng Quân, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Hiện nay, trên mạng xã hội vẫn lan truyền nhiều nội dung hướng dẫn tự chế pháo với vật liệu dễ mua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Số ca tai nạn do pháo nổ có xu hướng gia tăng rõ rệt vào thời điểm giáp Tết”.

Khi tiếp nhận cấp cứu, có trường hợp bệnh nhân hoặc người nhà khai báo không trung thực nguyên nhân tai nạn, cho rằng do nổ bình gas mini. Tuy nhiên, qua thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ nhận định thương tổn không giống với tai nạn sinh hoạt thông thường; vết thương còn vương nhiều bụi và dị vật đặc trưng của pháo nổ.

Các chuyên gia cho rằng, việc che giấu nguyên nhân xuất phát từ tâm lý lo ngại vi phạm pháp luật, song điều này có thể ảnh hưởng đến công tác chẩn đoán, xử trí và thống kê.

Từ thực tế trên, PGS.TS Lưu Quang Thùy khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ. Đây không chỉ là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng mà còn vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.