Bệnh nhân N.V.H (43 tuổi, ngụ tại Hà Nội) phát hiện bị tăng huyết áp từ 6 tháng trước. Nhưng ông không dùng thuốc đều đặn mỗi ngày theo chỉ định của bác sĩ mà chỉ uống khi nóng bừng mặt, đau đầu dữ dội hoặc tự đo thấy chỉ số huyết áp tăng cao. Đặc biệt, ông vẫn giữ thói quen đốt tới 2 bao thuốc lá mỗi ngày.

Trước khi vào viện 4 giờ, ông H. đau ngực trái dữ dội. Lúc này, người nhà đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cấp cứu thì được chẩn đoán nhồi máu cơ tim giờ thứ 4.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu gây tắc cụt đầu đoạn 2 động mạch liên thất trước. Ngay lập tức các bác sĩ phải tiến hành hút huyết khối, đặt 1 stent động mạch liên thất trước đoạn I-II cho ông H.

Bệnh nhân được cấp cứu thành công sau cơn nhồi máu cơ tim. Ảnh: N. Huyền

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, trường hợp của ông H. không khó gặp ngoài thực tế. Theo các số liệu thống kê y tế, hiện nay có đến 50% số người bệnh tăng huyết áp được phát hiện có chung thói quen tai hại này.

Dù đã được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán và kê đơn rõ ràng, nhiều bệnh nhân vẫn tự ý bỏ thuốc ngay khi cảm thấy cơ thể "khỏe hơn". Việc uống thuốc ngắt quãng, tùy hứng như vậy khiến chỉ số huyết áp dao động thất thường, đẩy người bệnh vào tình thế nguy hiểm và làm tăng vọt nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào.

"Kẻ giết người thầm lặng" tàn phá cơ thể ra sao?

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, nhấn mạnh, tăng huyết áp từ lâu đã được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng". Sự nguy hiểm của căn bệnh này là không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh dễ nảy sinh tâm lý chủ quan.

Tuy nhiên, bên trong cơ thể, dòng máu với áp lực cao liên tục hành hạ và âm thầm tàn phá tim, não, thận, mắt cùng hệ thống mạch máu.

“Nếu không được kiểm soát tốt, áp lực dòng máu sẽ dẫn đến những biến cố nguy hiểm. Tại não, người bệnh phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ, xuất huyết não, nhồi máu não, các cơn thiếu máu não thoáng qua và chứng sa sút trí tuệ. Đối với hệ tim mạch, mối nguy hiểm rình rập dưới dạng nhồi máu cơ tim, phì đại thất trái, suy tim và biến chứng rung nhĩ”, Tiến sĩ Thắng nói.

Không chỉ dừng ở đó, các chuyên gia nhấn mạnh, tăng huyết áp còn là nguyên nhân hàng đầu thứ hai gây suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đồng thời gây tổn thương võng mạc dẫn đến mù lòa, phình tách động mạch chủ hoặc các bệnh lý động mạch ngoại biên nguy hiểm khác.

Tuân thủ nguyên tắc 3Đ

Theo Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam (VNHA) cùng Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (VSH), hơn 90% các ca tăng huyết áp hiện nay là vô căn (tăng huyết áp nguyên phát), nghĩa là không thể điều trị khỏi hoàn toàn.

Do đó, để ngăn chặn những hệ lụy đau lòng, Tiến sĩ Thắng nhấn mạnh, thuốc điều trị được ví như một "tấm khiên" bảo vệ cơ thể mỗi ngày.

“Tấm khiên này chỉ có thể phát huy tối đa tác dụng che chắn khi nồng độ thuốc trong máu được duy trì ở mức ổn định. Điều đó đồng nghĩa người bệnh phải uống thuốc đều đặn, đúng giờ và không được tự ý dừng thuốc nếu không có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa”, Tiến sĩ Thắng nhấn mạnh.