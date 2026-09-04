Báo Guardian dẫn lời phát ngôn viên quân đội Nepal, Chuẩn tướng Raja Ram Basnet hôm nay (4/9) cho biết 2 người nói trên được giải cứu trong một chiến dịch đang diễn ra tại đường hầm Trishuli 3A, một dự án thủy điện nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì thảm hoạ lũ quét kinh hoàng tại nước này vào tuần trước.

Khoảnh khắc nạn nhân được giải cứu khỏi hầm thuỷ điện Trishuli 3A ngày 4/9. Video: CNN

Các kênh truyền hình địa phương đã phát sóng hình ảnh người sống sót đầu tiên được đưa ra ngoài trong tình trạng lấm lem bùn đất và được nhân viên cứu hộ cõng trên lưng.

Sanjay Shah là nạn nhân đầu tiên được giải cứu và được đưa đến doanh trại quân đội Nepal tại Trishuli. Ngay sau đó, một người khác tên là Kabir Maharjan cũng được đưa ra khỏi đường hầm. Chuẩn tướng Basnet xác nhận họ được cứu sống từ độ sâu 170m bên trong đường hầm thủy điện.

Anh Sanjay Shah được nhân viên cứu hộ cõng sau khi được cứu ra khỏi đường hầm thủy điện. Ảnh: Quân đội Nepal.

Phần lớn các công trình đã bị phá hủy khi dòng nước lũ cuồn cuộn mang theo đất đá và bùn lầy đổ xuống thung lũng sông Trishuli vào tuần trước, hệ quả của việc sụp đổ một phần sông băng đang tan chảy tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.

Các nhân chứng kể đã nghe thấy tiếng nói của nhiều người bên trong hầm thủy điện sau khi đội cứu hộ tạo được lối thông vào sáng sớm ngày 4/9. Khi đội cứu hộ hô lớn: "Đừng hoảng sợ, chúng tôi đang đến cứu các bạn đây", họ đã nhận được lời hồi đáp từ bên trong: "Được rồi".

Sanjay Shah là quản đốc tại dự án Upper Trishuli 3A, còn Kabir Maharjan là giám sát viên.

Công tác cứu hộ ngày càng tập trung vào các đường hầm thủy điện, nơi giới chức địa phương tin các công nhân có thể đã sống sót hơn một tuần nhờ vào các túi khí. Cho đến nay, hơn 270 người đã được giải cứu khỏi các dự án thủy điện.

Tại cơ sở Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ đã mất gần 6 ngày mới tìm thấy các đường hầm do lớp bùn đất dày bao phủ. Lực lượng cứu hộ tin vẫn còn khoảng 30 - 40 người đang sống sót bên trong các đường hầm.

Quân đội Nepal và các đội chuyên trách đã làm việc suốt ngày đêm để nỗ lực dọn dẹp bùn đất và những tảng đá lớn chặn lối vào các đường hầm. Hy vọng càng được thắp lên vào sáng sớm 4/9 khi người ta nghe thấy tiếng nói vọng ra từ sâu bên trong các đường hầm.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện ở Nepal đang bị mất tích, trong đó ước tính có khoảng 500 người bị mắc kẹt trong các đường hầm.