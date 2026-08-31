Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng Trường trung học Tribhuvan Trishuli ở huyện Nuwakot, Nepal, đã quyết định cho dừng việc học tại cơ sở này và yêu cầu học sinh di chuyển lên vùng đất cao hơn ngay sau khi nhận được các cảnh báo về quy mô của trận lũ đang đổ về phía họ.

Quyết định của Hiệu trưởng Rajendra Dawadi đã kịp thời cứu mạng các học sinh trước khi lũ quét mang theo bùn đất nhấn chìm Trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, Nepal. Ảnh: Prameya News

Ông Dawadi kể bản thân hôm 26/8 đã nhận được 4 cảnh báo từ nhiều nguồn khác nhau chỉ trong vài phút, bao gồm cả cảnh báo từ chính quyền thị trấn Betrawati nằm ngay phía thượng nguồn. Điều đó thôi thúc ông hành động ngay lập tức.

"Tôi quyết định rằng mình không thể chần chừ thêm nữa. Ngay cả khi lũ không ập đến thì cũng chỉ là mất một buổi học mà thôi”, ông Dawadi chia sẻ với đài BBC. Theo thầy hiệu trưởng này, ông đã chứng kiến ​​một khu nhà nội trú cách sông khoảng 100m bị dòng nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm.

"Nếu chúng tôi đưa ra quyết định chậm hơn 10 phút, tất cả chúng tôi, bao gồm cả học sinh và bản thân tôi, sẽ không còn cơ hội trò chuyện với các bạn ngày hôm nay", ông Dawadi nói.

Yunisha, một học sinh 16 tuổi tin quyết định của thầy Dawadi đã cứu mạng các em trong gang tấc, “chỉ chênh lệch đúng 10 giây”. Em mô tả cảnh các học sinh chạy lên con đường đầy bùn đất để thoát thân khi nước lũ và đất đá tràn ngập thị trấn.

"Chỉ trong chớp mắt, khu chợ đã bị dòng nước cuốn trôi ngay trước mắt em", Yunisha nhớ lại. 3 ngày sau, em mới được đoàn tụ với gia đình.

Theo tổ chức từ thiện Save the Children, ít nhất 69 trường học ở Nepal đã bị phá hủy hoặc hư hại do lũ quét, ảnh hưởng đến gần 19.000 học sinh.

Tại Dhading, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt, một nhóm học sinh đã may mắn sống sót sau thảm họa nhờ rời khỏi lớp học đúng vào giờ nghỉ trưa. Những học sinh khác trong khu vực đã thoát nạn khi giáo viên yêu cầu các em nhanh chóng sơ tán khỏi lớp học ngay trước khi dòng nước ập đến.

Theo báo Guardian, tính đến hiện tại, hơn 3.700 người đã được giải cứu tại Nepal. Giới chức Nepal hôm 30/8 thống kê 2.502 người, bao gồm 592 công dân nước ngoài, vẫn đang mất tích trong khi số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên đến 788 người.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, thảm họa xảy ra vào sáng 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) bắt nguồn từ sự sụp đổ của một sông băng, tạo ra bức tường nước và đất đá đổ ập xuống hạ lưu.

Ngoại trưởng Nepal đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động trước cuộc khủng hoảng khí hậu. Quan chức này nhấn mạnh người dân Nepal đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề với tư cách là "nạn nhân chính của biến đổi khí hậu", dù lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch do họ tạo ra chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng lượng khí thải toàn cầu.