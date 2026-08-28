Video: Facebook/PMO Nepal

Các hình ảnh do quân đội Nepal công bố cho thấy lực lượng cứu hộ đã kéo những nạn nhân trên nền đất trơn trượt đầy mảnh vỡ để ra khỏi đường hầm nhà máy điện, sau đó cõng họ xuống một sườn dốc đứng. Quân đội Nepal cho biết địa hình hiểm trở và các điều kiện nguy hiểm đã khiến công tác cứu hộ, cứu nạn phức tạp này càng thêm phần khó khăn.

Tính đến ngày 28/8, số người thiệt mạng vì thảm hoả lũ quét cách đây 2 ngày ở Nepal đã tăng lên 469 người. Gần 1.500 người khác, bao gồm cả hàng trăm du khách và người hành hương nước ngoài, vẫn đang mất tích.

Cũng trong ngày 28/8, quân đội Nepal đã đẩy mạnh nỗ lực cứu hộ tại khu vực dự án thủy điện ở huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề vì thảm hoạ lũ quét ở khu vực biên giới giáp Tây Tạng, Trung Quốc. Theo đài CNN, Rasuwa, miền bắc Nepal là nơi có nhiều dự án thủy điện nằm dọc theo sông Trishuli.

Trước đó, truyền thông nhà nước Nepal đưa tin có 60 công nhân bị mất tích tại Dự án Thủy điện Langtang Khola, công suất 20 MW đang trong quá trình xây dựng ở Rasuwa. “Dự án đang tiến hành thi công bê tông bên trong một đường hầm. Trận lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho dự án”, hãng tin quốc gia RSS của Nepal cho hay.

Hiện vẫn chưa có thông tin cập nhật về số phận của 60 công nhân nói trên.

Trong một vụ việc riêng rẽ khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/8 thông báo ít nhất 9 công dân nước này đang mất tích sau trận lũ lụt nghiêm trọng dọc biên giới Trung Quốc - Nepal. Theo nhà chức trách Hàn Quốc, cả 9 người này đều là nhân viên của 2 công ty năng lượng Hàn Quốc đang tham gia xây dựng một nhà máy thủy điện trên sông Trishuli của Nepal.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Seoul sẽ cử một đội ứng phó chung đến Nepal vào để hỗ trợ các công dân tại quốc gia Nam Á.