Một sĩ quan quân đội Nepal hôm nay (28/8) cho biết chính quyền Nepal đã tạm dừng các hoạt động cứu hộ trong ít nhất 90 phút sau khi có tin báo về việc mực nước tại một hồ mới xuất hiện tại khu vực đang chịu ảnh hưởng của thảm hoạ lũ quét ngày 26/8 bắt đầu tràn bờ.

Huyện Rasuwa của Nepal là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8. Ảnh: Nepal Photo Library

Báo Guardian dẫn lời các nhân chứng kể hoạt động cứu hộ bằng trực thăng tại huyện Rasuwa của Nepal, nơi giáp biên giới với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và đang bị thiên tai tàn phá, đã bị đình chỉ, trong khi người dân đã vội vã chạy lên các sườn đồi để tránh nguy cơ nước dâng cao đột ngột.

Tính đến ngày 28/8, số nạn nhân tử vong do thiên tai tại Nepal đã tăng lên 469 người. Hơn 1.500 người khác, trong đó ít nhất 540 trường hợp là công dân nước ngoài, cũng mất tích tại Nepal và Tây Tạng.

Lũ quét tàn phá các ngôi làng và cơ sở hạ tầng tại nepal. Ảnh: Nepal Photo Library/Kathmandu Post

Trận lũ quét kinh hoàng cách đây 2 ngày, được cho bắt nguồn từ việc sông băng đổ sụp trên dãy Himalaya, đẩy lượng lớn bùn đất và mảnh vụn đổ ập xuống núi, đã tàn phá nhiều làng mạc, thung lũng trạm điện, đường sá và cầu cống dọc theo tuyến đường nối Kathmandu, Nepal với Lhasa, Tây Tạng - một cung đường vốn thu hút đông đảo người đi bộ đường dài và khách hành hương.

Cùng ngày 28/8, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin cảnh báo trước đó về nguy cơ vỡ hồ nước buộc nhà chức trách phải cho rút toàn bộ nhân viên và phương tiện cứu hộ của nước này về khu vực an toàn.

Hồ chắn nước tự nhiên mới hình thành sau sạt lở đất ở Gyirong, Tây Tạng, Trung Quốc. Video: CNN

Một hồ nước mới hình thành do đất đá sạt lở chặn dòng nước ở khu vực biên giới Gyirong ở Tây Tạng, Trung Quốc đã gây nguy cơ xảy ra thêm các đợt lũ lụt khác. Trung Quốc đã huy động một đội ngũ kỹ thuật gồm 8 thành viên tiến hành khảo sát trên không và lập mô hình 3D cho hồ nước này hôm 27/8. Đến ngày 28/8, lượng nước trong hồ đã vượt mức 2,5 triệu mét khối, tăng so với mức ước tính 1,5 - 2 triệu mét khối mà nhóm kỹ thuật ghi nhận một ngày trước đó.

Theo CCTV, 5 người đã thiệt mạng trong lũ quét và sạt lở đất dọc theo biên giới giữa Tây Tạng và Nepal. Tính đến 15h giờ Bắc Kinh ngày 28/8, số người được báo cáo mất tích ở phía biên giới thuộc Tây Tạng là 558 người.

Các lực lượng chức năng ở Trung Quốc và Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót, giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt giữa nước lũ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Video: China Daily

Nhật báo Trung Quốc đưa tin lực lượng cứu hỏa, đội ngũ bảo trì đường bộ cùng các cơ quan chức năng đã phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm để khôi phục tuyến đường bị hư hại dẫn đến cửa khẩu Gyirong ở thành phố Shigatse, Tây Tạng. Công tác tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn do những rủi ro gia tăng từ hồ chắn tự nhiên mới hình thành sau sạt lở, mưa lớn và các thảm họa địa chất thứ cấp.

Các nhân viên cứu hộ vận chuyển hàng cứu trợ tại thị trấn Gyirong, Tây Tạng. Ảnh: Xizang Daily

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã phân bổ 2.500 bộ vật tư cứu trợ, trong khi Quỹ Chữ thập đỏ Trung Quốc hỗ trợ hơn 5.500 thùng, nhu yếu phẩm phục vụ sơ tán, bố trí nơi ở tạm thời và hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Sáng 27/8, một máy bay vận tải quân sự Y-20 của Không quân Chiến khu miền Tây đã đưa tổ công tác chỉ đạo tới Tây Tạng để điều phối hoạt động cứu hộ liên hợp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu hộ trên quy mô toàn diện đối với những người mất tích tại Tây Tạng, đồng thời yêu cầu tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa những thảm họa tiếp theo. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ.

Trong khi đó, Nepal đã triển khai hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát tham gia tìm kiếm người sống sót và các thi thể. Nhiều trực thăng được huy động để đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và thả lương thực, lều bạt cùng các vật tư cứu trợ.

Các binh sĩ Nepal tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại vùng thiên tai. Ảnh: RSS/Kathmandu Post

Liên Hợp Quốc thông báo đã cùng các đối tác phân bổ khoảng 2 - 2,5 triệu USD từ quỹ cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả của thảm họa lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới. Ấn Độ đã chuyển hơn 10 tấn hàng cứu trợ, trong khi Australia công bố gói hỗ trợ trị giá 5 triệu AUD, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) tuyên bố đã dành 10 triệu USD và Hàn Quốc cam kết cung cấp 1 triệu USD để viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng vì lũ quét tại Nepal.

Mỹ cho biết nước này sẽ cử một cố vấn ứng phó thảm họa và cung cấp 500.000 USD hỗ trợ.

Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Nepal tuyên bố nước này không cần sự trợ giúp của nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ quét tàn khốc bất chấp lời đề nghị giúp đỡ từ một số quốc gia có công dân mất tích trong thảm họa.