Theo báo Guardian, cả Nepal và Trung Quốc cho rằng nguyên nhân gây lũ quét kinh hoàng hôm 26/8 là một vụ sụp đổ sông băng trên dãy Himalaya, đẩy đá, băng, bùn và các mảnh vỡ tràn vào hệ thống sông ngòi trên núi.

Người dân bị mắc kẹt trên ban công một tòa nhà ở thị trấn Bidur bên sông Trishuli ở Nepal vào thời điểm trận lũ quét dữ dội xảy ra. Video: X/CNN

Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal hôm 27/8 đã phát đi cảnh báo mực nước tại một hồ mới hình thành do các mảnh vỡ chặn dòng sông tại khu vực xảy ra lũ quét, đang dâng cao và có nguy cơ vỡ.

"Người dân sống ở vùng hạ lưu, hành khách, lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ và tất cả các bên liên quan được yêu cầu đặc biệt thận trọng, đồng thời trú ẩn tại những nơi an toàn, tránh xa bờ sông và các khu vực có nguy cơ cao”, cơ quan quản lý thiên tai Nepal nhấn mạnh.

Nước lũ tràn vào nhà dân và gây hư hại cơ sở hạ tầng địa phương, trong khi công tác cứu hộ và cứu trợ vẫn đang được triển khai tại khu vực bị ảnh hưởng ở huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: NurPhoto

Trước cảnh báo này, một số nhân viên cứu hộ tại Nepal đã bắt đầu di chuyển đến những khu vực có địa hình cao hơn.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc khuyến cáo một hồ nước nhân tạo hình thành sau vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới Tây Tạng - Nepal đang đối mặt với "nguy cơ cao bị vỡ và gây lũ quét về phía hạ lưu".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một hồ nước hình thành tại vị trí xảy ra vụ sụp đổ sông băng trên dãy Himalaya. Ảnh: 2026 Planet Labs PBC

Theo Tân Hoa xã, các chuyên gia dự báo lượng nước đổ vào hồ mới hình thành trên có thể đạt khoảng 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa vẫn tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ vỡ hồ với lưu lượng dòng chảy dự kiến ​​đạt đỉnh vào ngày 31/8, có thể khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu và gây thêm thiệt hại cho các khu vực như cửa khẩu Gyirong cùng những nơi khác ở hạ nguồn".

Các cảnh báo về nguy cơ mới được đưa ra trong bối cảnh lực lượng chức năng cả ở Nepal và Trung Quốc đều đang chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sau thảm hoạ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực biên giới giữa hai nước hôm 26/8.

Một người dân địa phương dọn dẹp bùn đất bám trên vòi nước uống sau trận lũ lụt tại Devighat thuộc huyện Nuwakot, Nepal ngày 27/8. Ảnh: NurPhoto

Nhà chức trách Nepal và Trung Quốc cho hay tính đến sáng nay (28/8), đã có ít nhất 469 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1.400 người bị mất tích, bao gồm cả hàng trăm du khách và người hành hương.

Trung Quốc thông báo những người dân bị ảnh hưởng vì vụ sạt lở đất tại huyện Gyirong thuộc khu tự trị Tây Tạng, tây nam nước này đã được tái định cư và toàn bộ du khách bị mắc kẹt đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin khoảng 800m đường dẫn đến cửa khẩu Gyirong, nơi gần như bị vùi lấp vì thiên tai, đã được dọn dẹp thông thoáng.

Người dân sơ tán từ làng Labi đến một khu nhà tạm trú tại làng Jifu thuộc huyện Gyirong, thành phố Xigaze, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 27/8. Ảnh: Xinhua

Cảnh sát hỗ trợ đang phát thực phẩm tại một khu tạm trú ở huyện Gyirong, Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Tổng cộng 555 du khách bị mắc kẹt đã được di chuyển đến nơi an toàn và 499 dân làng chịu ảnh hưởng của thiên tai đã được sơ tán. CCTV cho biết thêm tính đến tối 27/8, hơn 681 lính cứu hỏa, 13 chó nghiệp vụ, 113 phương tiện và 47 thiết bị bay không người lái do Cục Cứu hỏa và Cứu nạn quốc gia Trung Quốc điều động đã có mặt tại hiện trường.

Theo thông báo từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc vào tối 27/8, chính quyền cũng đã cấm du khách Trung Quốc đi vào các khu vực biên giới thuộc Shigatse ở Tây Tạng.