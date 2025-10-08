Chiều 8/10, Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân suy thận còn rất trẻ, đồng thời khuyến cáo về cách phòng ngừa để không mắc bệnh này.

Bệnh thận âm thầm tấn công người trẻ

Chứng kiến chị N.N.K.V. (18 tuổi, quê Long An) đang được điều trị tích cực do suy thận tại Khoa thận (Bệnh viện Thống Nhất TPHCM), ê-kíp bác sĩ không khỏi xót xa. Theo các bác sĩ, chị V. đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở TPHCM. Thời gian gần đây chị phát hiện cơ thể phù nhẹ ở tay, chân… nhưng vẫn sinh hoạt, đi học bình thường. Đến một ngày do nghi ngờ mắc bệnh nên chị V. đến Bệnh viện Thống Nhất TPHCM thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm cầu thận (IgA), một thể bệnh tự miễn khiến hệ miễn dịch tấn công chính cầu thận của mình.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân trẻ đang điều trị bệnh thận tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM. Ảnh: Minh Khôi

Chị V. cho hay thời điểm thấy sưng phù nhẹ, chị không thấy đau, không sốt… Thời gian sau nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đi khám thì phát hiện bị suy thận.

Trường hợp khác là chị T.B.K. (18 tuổi, ngụ TPHCM), khi thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu, sủi bọt… nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ tiến hành xét nghiệm thì phát hiện chị K. bị suy thận giai đoạn 3, nguyên nhân do bệnh thận (IgA) diễn tiến âm thầm nhiều năm mà không hề được phát hiện.

1.000 ca bệnh, có tới 300 ca suy thận ở người trẻ

Theo PGS.TS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận – Lọc máu (Bệnh viện Thống Nhất TPHCM), trong 1.000 ca bệnh được sinh thiết thận gần đây, có tới 300 ca ở người trẻ, trong đó 70% liên quan đến bệnh lý thận IgA – một dạng tổn thương thận mạn tính.

“Người trẻ hiện nay sống vội, ăn mặn, uống nhiều nước ngọt, trà sữa, thức khuya triền miên. Những thói quen này đang âm thầm phá hủy thận”, PGS Nguyễn Bách cảnh báo.

Điều đáng lo, bệnh thận mạn tính ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng điển hình. Người bệnh không đau, không sốt, không mệt rõ rệt, chỉ một số ít có dấu hiệu như nước tiểu sậm màu, tiểu bọt, phù nhẹ hoặc huyết áp tăng nhẹ.

Theo các bác sĩ, ngày càng nhiều người trẻ suy thận do ăn uống và sinh hoạt không đúng cách. Ảnh: Minh Khôi

Bác sĩ Bách cho biết, bệnh có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm qua xét nghiệm nước tiểu đơn giản, chi phí rẻ. Tuy nhiên, phần lớn người trẻ đến viện khi thận đã suy nặng, phải chạy thận hoặc ghép thận.

Nếu phát hiện sớm, người bệnh điều trị sẽ tốn rất ít chi phí nhưng khi bệnh vào giai đoạn 3, 4, con số này có thể lên tới 6-9 triệu đồng/tháng, chưa kể lọc máu.

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, khảo sát cộng đồng gần đây cho thấy 9,8% người trong độ tuổi lao động có tổn thương thận tiềm ẩn mà không hề hay biết. “Nếu không tầm soát, họ có thể bước thẳng vào suy thận mạn, mất sức lao động, gây áp lực lớn cho hệ thống y tế”, bác sĩ Thanh cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần thay đổi lối sống như hạn chế ăn mặn, nước ngọt, rượu bia, không thức khuya; đồng thời nên khám sức khỏe định kỳ, làm xét nghiệm nước tiểu mỗi năm để phát hiện sớm các vấn đề về thận.