Gần đây, anh N.S. (21 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TPHCM) cảm thấy đau đầu âm ỉ, mệt mỏi. Khi anh chia sẻ về cơn đau, mẹ và gia đình chỉ nghĩ đó là những cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết.

Cho đến một buổi sáng trong kỳ nghỉ 2/9, anh S. không thức dậy sớm như thường lệ. Bà P. tới lay gọi con thì lúc này nam thanh niên đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bà mẹ hốt hoảng gọi người thân đưa con trai tới bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ nhận định anh S. đã hôn mê sâu, không đáp ứng với môi trường xung quanh. Đây là dấu hiệu nghi ngờ não bộ đang bị tổn thương nghiêm trọng. Người bệnh nhanh chóng được chụp MRI sọ não. Kết quả cho thấy, anh S. có khối u kích thước 6cm, nằm ở vị trí giữa não gây chèn ép dẫn đến hiện tượng giãn não thất, làm dịch não tủy không thể lưu thông, là nguyên nhân khiến người bệnh rơi vào hôn mê.

Bà P. cho biết, con trai từng phẫu thuật lấy khối u sọ hầu cách đây 8 năm. Thời điểm đó, bệnh nhân có chỉ định xạ trị bổ túc sau mổ để điều trị tiếp khối u nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên người mẹ đã ngừng việc điều trị tiếp cho con. Đây có thể là lý do khiến khối u tái phát sớm, khối u ngày càng lớn chèn ép não bộ.

Đứng trước tình huống nguy kịch đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời, các bác sĩ chuyên khoa sọ não đã khẩn trương hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật để giảm áp lực nội sọ và loại bỏ khối u.

Với trường hợp này khối u có kích thước lớn và nằm ở vị trí phức tạp, có xu hướng phát triển lên trên nên không thể thực hiện nội soi qua đường mũi, các bác sĩ buộc phải mở sọ để lấy u.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Huỳnh Văn Vũ - Phó trưởng khoa Sọ não cột sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, khối u đã phát triển lớn, chiếm hết vùng não thất 3 và nằm ở vị trí gần nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng như dây thần kinh thị, động mạch cảnh, động mạch thân nền. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình thao tác cũng có thể ảnh hưởng vĩnh viễn đến chức năng sống của bệnh nhân. Do vậy, ê-kíp đã phải lên một kế hoạch phẫu thuật tỉ mỉ nhằm kiểm soát tối đa các nguy cơ biến chứng trong và sau ca mổ.

Sau phẫu thuật, anh S. đã tỉnh táo và có thể đi lại, ăn uống, vận động nhẹ nhàng, thực hiện các động tác đơn giản theo yêu cầu của bác sĩ. Theo kế hoạch, người bệnh sẽ được kiểm tra đánh giá tình trạng sau mổ, theo dõi nội tiết và lên kế hoạch xạ trị bổ túc để điều trị tiếp khối u, hạn chế u tái phát.

Bác sĩ Vũ cho biết u sọ hầu là một loại u não hiếm gặp. Bệnh thường tiến triển âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường như đau đầu do căng thẳng, giảm thị lực, suy nhược hoặc rối loạn nội tiết. Vì thế, khi có các triệu chứng đau đầu kéo dài, giảm thị lực, mệt mỏi bất thường, rối loạn nội tiết, người dân cần đến bệnh viện để được kiểm tra kịp thời. Việc chẩn đoán và can thiệp kịp thời có thể cứu sống người bệnh và giúp họ duy trì chất lượng cuộc sống tốt sau điều trị.

Bác sĩ cũng khuyến cáo những người đã có tiền sử bệnh lý cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị cũng như lịch thăm khám, tái khám, nhằm kiểm soát nguy cơ tái phát sau này.