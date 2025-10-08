Bác sĩ Đỗ Công Tuấn - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân Dân 115 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu thành công người bệnh thuyên tắc phổi có tiền sử hút thuốc lá.

Người đàn ông 51 tuổi đang làm việc ngoài đồng đột ngột chóng mặt, nặng ngực và ngất sau 2 phút. Khi tỉnh lại, ông được người nhà đưa vào bệnh viện tại địa phương, ghi nhận tình trạng tụt huyết áp, nghi ngờ do nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim. Sau khi được xử trí ban đầu, người bệnh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại đây bác sĩ trực cấp cứu tiếp nhận người bệnh trong tình trạng khó thở, huyết áp khó đo, mạch nhanh. Điện tim và siêu âm tim cho thấy dấu hiệu quá tải áp lực thất phải cấp tính thường gặp trong thuyên tắc phổi cấp nặng, đe dọa tính mạng.

Thuốc lá gây hại cho sức khỏe.

Bệnh nhân nhanh chóng được sử dụng thuốc vận mạch nhằm ổn định huyết áp và đưa đi chụp cắt lớp vi tính (CT) mạch máu phổi với kết quả: Huyết khối lớn bít tắc động mạch phổi hai bên. Với sự phối hợp của bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, người bệnh được xác định chẩn đoán sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi nguy cơ cao.

Nhờ chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân đã hồi phục tốt, huyết áp ổn định, hết khó thở, được xuất viện sau một tuần.

Theo bác sĩ Tuấn, bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý nền nhưng có thói quen hút thuốc lá khoảng 1 gói/ngày. Mặc dù thuốc lá không phải nguyên nhân trực tiếp gây thuyên tắc phổi, nhưng các bác sĩ xác định rằng thói quen này làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như thuyên tắc phổi.

Hút thuốc lá gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng, không chỉ đối với hệ tim mạch mà còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Đặc biệt, khói thuốc lá chứa các hóa chất độc hại làm tổn thương nội mạc mạch máu, thúc đẩy hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch, đặc biệt ở chi dưới. Những cục máu đông này có thể di chuyển đến phổi, gây thuyên tắc phổi - một tình trạng nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài ra, đây cũng là yếu tố nguy cơ chính gây xơ vữa động mạch, làm hẹp các mạch máu nuôi tim (động mạch vành) và não (động mạch cảnh). Điều này làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Khói thuốc gây thương phổi, làm tăng nguy cơ viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), và ung thư phổi. Trong trường hợp trên, bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương phổi không đặc hiệu, có thể liên quan đến thói quen hút thuốc lâu dài.

Thuốc lá còn làm tăng nguy cơ ung thư miệng, họng, thực quản, nhiều bệnh lý khác như loét dạ dày, bệnh thận mạn, và rối loạn lipid máu.

Chóng mặt, ngất xỉu có thể là dấu hiệu của thiếu oxy hoặc giảm lưu lượng máu do huyết khối. Biểu hiện khó thở, nặng ngực thường gặp trong thuyên tắc phổi hoặc nhồi máu cơ tim. Khi gặp những triệu chứng này, dù thoáng qua, người dân đều cần được thăm khám ngay lập tức để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Để giảm thiểu tác hại của thuốc lá và bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo bỏ thuốc lá là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ huyết khối, thuyên tắc phổi, và các bệnh tim mạch, hô hấp.

Những người hút thuốc lâu năm, cần thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh như siêu âm Doppler mạch máu, chụp CT mạch máu phổi, xét nghiệm lipid máu, đường huyết, điện tâm đồ và siêu âm tim để phát hiện sớm các tổn thương và có kế hoạch theo dõi điều trị.

