Nghiên cứu đăng trên Verywellhealth cho thấy những người leo hơn 3 tầng/ngày (tương đương 50 bậc thang, khoảng 2 phút leo bộ liên tục) có nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa bao gồm bệnh động mạch vành, đột quỵ hoặc các biến chứng cấp tính thấp hơn 20%.

Điều này cho thấy một thói quen đơn giản như leo cầu thang vài phút mỗi ngày có thể mang lại tác động đáng kể đến sức khỏe tim mạch, ngay cả đối với những người bận rộn hoặc ít thời gian tập thể dục.

Theo bác sĩ tim mạch người Mỹ Vignesh Raghunath, leo cầu thang góp phần tăng nhịp tim, làm cơ tim khỏe hơn, bơm máu và oxy hiệu quả hơn trong cơ thể. Việc tăng nhịp tim thông qua hoạt động thể chất cũng giúp điều chỉnh và giảm huyết áp, đường huyết và mức cholesterol, tất cả đều là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch.

Leo cầu thang đúng cách tốt cho tim mạch. Ảnh minh họa: Hindustantimes

Bên cạnh đó, việc leo cầu thang còn là một bài tập ngắn, cường độ cao, giúp cơ thể vận động liên tục, tăng sức bền và cải thiện trao đổi chất. Đây là lý do các chuyên gia khuyến nghị thói quen leo cầu thang như một phần trong lối sống lành mạnh.

Ngoài leo cầu thang, các yếu tố khác như chế độ ăn, cân nặng, môi trường sống và yếu tố di truyền cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ Raghunath nhấn mạnh: “Mặc dù hoạt động nhiều hơn có lợi, bạn cũng cần lưu ý chế độ ăn, cân nặng, môi trường sống và nguy cơ di truyền đối với bệnh tim”.

Để chăm sóc sức khỏe tim toàn diện, Hiệp hội Tim mạch Mỹ đưa ra hướng dẫn:

- Hoạt động thể chất ít nhất 150 phút/tuần

- Chế độ ăn giàu thực phẩm nguyên hạt, trái cây, rau và protein nạc

- Bỏ thuốc lá

- Ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm

- Kiểm soát cân nặng

- Ổn định cholesterol, đường huyết và huyết áp.

Những điều không nên làm khi leo cầu thang

Leo cầu thang là cách hiệu quả để tăng cường sức khỏe tim mạch và cơ bắp. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai kỹ thuật, bạn có thể bị chấn thương. Để bảo vệ sức khỏe, cần lưu ý các điểm sau:

- Không nhảy bậc: Leo hai bậc hoặc nhiều bậc cùng lúc làm tăng nguy cơ vấp ngã. Hãy leo từng bậc một để duy trì thăng bằng.

- Không mang vật nặng hoặc cồng kềnh: Theo Weekly Safety, mang đồ cồng kềnh hoặc nặng có thể che khuất tầm nhìn và làm bạn khó bám vào tay vịn. Nếu cần, hãy dùng ba lô hoặc chia nhỏ đồ để di chuyển.

- Tránh phân tâm: Sử dụng điện thoại, đọc sách hoặc trò chuyện khi leo cầu thang có thể khiến bạn mất tập trung và dễ té ngã. Hãy chú ý vào từng bậc thang.

- Đi giày phù hợp: Giày đế trơn, giày cao gót hoặc dép hở mũi có thể gây trượt ngã. Chọn giày có đế chống trượt và hỗ trợ bàn chân.

- Nên khởi động và giãn cơ: Không khởi động hoặc giãn cơ trước khi leo cầu thang có thể gây căng cơ hoặc tổn thương khớp. Hãy tập các bài giãn cơ nhẹ trước khi bắt đầu.