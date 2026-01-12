Tự chữa ung thư bằng nhịn ăn

Ông N.Q.K. (68 tuổi, trú tại Hà Nội) được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng di căn gan cách đây 6 tháng. Thông tin này khiến ông rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng, đặc biệt là nỗi sợ hãi về cái chết.

Thay vì tin tưởng phác đồ điều trị của bác sĩ, ông N. quyết định về nhà tự “chữa lành”. Ban đầu, ông tham gia một cộng đồng trên mạng xã hội chuyên lan truyền các phương pháp chữa bệnh bằng thực dưỡng và nước cốt chanh.

Theo những hướng dẫn được chia sẻ, mỗi sáng ông vắt một quả chanh pha muối để uống, đồng thời nhịn hoàn toàn thịt và tinh bột, chỉ ăn rau, hoa quả; thỉnh thoảng khi quá đói mới ăn vài thìa cơm nhỏ. Ông tin rằng việc “bỏ đói” cơ thể sẽ khiến tế bào ung thư chết đi. Trong cộng đồng này, nhiều người còn khẳng định chỉ cần nhịn ăn, uống chanh thì khối u sẽ nhỏ lại, càng khiến ông thêm tin tưởng.

Tuy nhiên, khi đi siêu âm bụng và thấy khối u không hề nhỏ đi, ông lại chuyển sang uống nước kiềm. Ông mua một chiếc máy được người bán quảng cáo có thể tạo ra nước kiềm từ nguồn nước sinh hoạt hằng ngày và sử dụng loại nước này thay cho nước lọc. Ông còn được bán kèm giấy quỳ tím để thử phản ứng với nước bọt trong miệng, nhằm “kiểm tra” xem lượng nước kiềm uống vào đã đủ hay chưa.

Dù vậy, các triệu chứng đau tức vùng hạ sườn phải do u gan di căn ngày càng tăng khiến ông không yên tâm. Ông tiếp tục tìm đến thuốc nam, uống liền trong 2 tháng theo đơn của một “thầy thuốc mát tay” được giới thiệu.

Nước chanh hay nhịn ăn không tiêu diệt được tế bào ung thư. Ảnh: P.Thúy.

Hậu quả là sau 6 tháng nhịn ăn và điều trị theo các phương pháp truyền miệng, ông K. sụt tới 20kg. Từ một người nặng gần 70kg, ông được đưa vào viện trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Khối u ung thư phát triển lớn, chiếm trọn lòng trực tràng gây tắc ruột, buộc các bác sĩ phải mổ cấp cứu.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - thành viên Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam cho biết, ông N. ban đầu không chia sẻ việc đã từ chối điều trị theo phác đồ y khoa để chạy theo trào lưu tự chữa bệnh. Chỉ sau khi được bác sĩ hỏi kỹ, ông mới nói ra sự thật. Tuy nhiên, lúc này cơ hội điều trị sớm đã không còn. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật khẩn cấp, sau đó bệnh nhân tiếp tục điều trị bằng các phương pháp bổ trợ khác.

Theo bác sĩ Mạnh, việc lạm dụng chanh muối có thể khiến bệnh mạn tính thay đổi đột ngột, về lâu dài dẫn tới tổn thương các cơ quan như tim, thận, mạch máu não, làm tăng nguy cơ đột quỵ và tử vong. Chính vì vậy, cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại đều khuyến cáo không lạm dụng muối, ngay cả với người khỏe mạnh.

Tâm lý chung của người mắc bệnh nan y là mong muốn chữa bệnh nên rất dễ bị các trào lưu thiếu căn cứ khoa học dẫn dắt. Lời khuyên của bác sĩ Mạnh là người bệnh cần tỉnh táo, tin tưởng y tế chính thống, tuân thủ phác đồ điều trị, kết hợp lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan để kiểm soát bệnh hiệu quả.

Tế bào ung thư không thể bỏ đói

Ở góc độ chuyên môn ung thư, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh - nguyên bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội) cho rằng việc nhịn ăn nhiều ngày để chữa bách bệnh, đặc biệt là ung thư, hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Hành động này không giúp bệnh nhân khỏi bệnh mà còn khiến cơ thể suy kiệt nghiêm trọng.

Hiện có các phương pháp điều trị ung thư chính thống đã được khoa học chứng minh như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và các liệu pháp điều trị toàn thân. Trong đó, dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp bệnh nhân đủ thể lực để tiếp cận các phương pháp điều trị, từ đó kéo dài thời gian sống, thậm chí khỏi bệnh nếu phát hiện sớm.

Người bệnh chữa ung thư bằng những phương pháp thiếu căn cứ khoa học dẫn tới bệnh không khỏi mà còn suy kiệt, suy giảm miễn dịch, tạo điều kiện để tế bào ung thư phát triển nhanh hơn, khiến bệnh nặng lên và đánh mất cơ hội sống.

Bác sĩ Duy Anh cũng khẳng định tế bào ung thư không “ăn” thức ăn theo cách thông thường, nên việc nhịn ăn hoàn toàn không thể tiêu diệt chúng. Ung thư chỉ có thể được kiểm soát khi người bệnh điều trị đúng bằng các phương pháp y học chính thống.

Bé trai 3 tuổi mắc ung thư tinh hoàn di căn Một bé trai 3 tuổi thường xuyên đau bụng vùng rốn. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện trẻ mắc ung thư di căn, xuất phát từ tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng.

Chàng trai 19 tuổi mắc ung thư gan, người mẹ bật khóc khi biết nguyên nhân Đi khám vì vàng da, mệt mỏi kéo dài, chàng trai 19 tuổi không ngờ lại đối diện với chẩn đoán ung thư gan. Điều khiến gia đình đau xót hơn khi biết nguyên nhân là virus lây truyền từ mẹ sang con.

Người bệnh ung thư và nỗi lo giằng xé về chi phí điều trị Mỗi tháng, bà T. phải chi trả gần 100 triệu đồng để chữa ung thư nên chỉ sau hơn 1 năm, cả gia đình bà kiệt quệ về tài chính. Vì thế, trước ngày truyền thuốc theo chu kỳ mới, bà T. liên tục giằng xé suy nghĩ “tiếp tục hay dừng hành trình điều trị”.



