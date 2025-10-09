Chồng tôi được bạn bè mách uống cà phê đen không đường giúp giảm cân nên sáng nào anh cũng uống khoảng 200ml, không ăn sáng. Tôi thấy chồng có giảm cân nhưng gần đây xuất hiện tình trạng ợ nóng. Tôi lo lắng do tác hại của cà phê. Xin bác sĩ tư vấn giảm cân bằng cách này có đúng không? Tôi xin cảm ơn! (Lê Hoài Hương , Hà Nội).



Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) tư vấn:

Cà phê đen có thể giúp tỉnh táo, tăng sự tập trung nhờ caffeine nhưng nếu chỉ uống cà phê mà không ăn sáng, cơ thể sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy sức khỏe.

Thứ nhất, sử dụng cà phê khi bụng rỗng dễ gây kích ứng dạ dày, khiến người uống cảm thấy nóng rát, khó chịu, đặc biệt ở những người viêm loét dạ dày. Caffeine cũng có thể làm tim đập nhanh, gây bồn chồn hoặc lo âu.

Khi không được cung cấp đầy đủ năng lượng từ bữa sáng, cơ thể có nguy cơ hạ đường huyết, dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, khó tập trung. Ngoài ra, caffeine còn kích thích tăng tiết hormone cortisol - hormone căng thẳng - khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái stress.

Thứ hai, nếu bạn áp dụng thói quen bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, bởi cơ thể không được cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và protein cần thiết. Việc uống cà phê khi bụng rỗng thường xuyên còn làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày, trào ngược axit.

Cà phê đen không đường, không chứa calo có thể giảm cân nhưng không tốt.

Bỏ bữa sáng kéo dài cũng có thể làm rối loạn cân bằng năng lượng, ảnh hưởng đến kiểm soát cân nặng và tăng tích tụ mỡ nội tạng. Thậm chí, nhiều nghiên cứu cho thấy người bỏ bữa sáng thường xuyên có nguy cơ cao hơn mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và béo phì.

Khi uống cà phê để giảm cân do thức uống này không chứa calo, caffeine còn giúp tạm thời ức chế cảm giác đói và tăng nhẹ tốc độ chuyển hóa, nhờ đó một số người cảm thấy có thể kiểm soát cân nặng tốt hơn. Một số nghiên cứu cho thấy caffeine có tác dụng tăng sinh nhiệt và thúc đẩy oxy hóa mỡ, nhưng hiệu quả này nhỏ và không đáng kể nếu không kiểm soát tổng năng lượng đưa vào.

Về lâu dài, cách giảm cân này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi bỏ bữa sáng, cơ thể dễ rơi vào tình trạng đói quá mức, khiến nhiều người có xu hướng ăn bù ở các bữa sau, thường là các thực phẩm giàu calo, đường hoặc chất béo không giúp giảm cân mà còn dễ làm cân nặng tăng trở lại.

Bên cạnh đó, thiếu protein và dưỡng chất từ bữa sáng có thể khiến cơ thể mất khối cơ, làm chậm quá trình trao đổi chất, từ đó việc kiểm soát cân nặng càng khó khăn hơn.

Do đó, muốn giảm cân bền vững, an toàn, cách tốt nhất là xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng kết hợp với vận động thể lực và lối sống lành mạnh. Bữa sáng vẫn cần được duy trì với tỷ lệ hợp lý giữa tinh bột, chất đạm, chất xơ và vitamin, thay vì chỉ dựa vào cà phê.

