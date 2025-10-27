Cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo mà còn là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hằng ngày. Theo Healthline, các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê, đặc biệt là polyphenol, có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cà phê có thể giúp kéo dài tuổi thọ nhờ khả năng bảo vệ gan và giảm viêm trong cơ thể.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng và pha chế cà phê, chỉ một vài sai sót nhỏ trong quá trình pha có thể làm giảm đáng kể những lợi ích này. Nhiệt độ nước, chất lượng hạt cà phê và thói quen thêm đường là ba yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị dinh dưỡng cũng như hương vị của cà phê.

Nhiệt độ nước - yếu tố dễ bị xem nhẹ nhất

Sai lầm phổ biến nhất là sử dụng nước đang sôi hoặc quá nóng. Theo Hiệp hội Cà phê Mỹ, nước dùng để pha cà phê nên ở mức 90-96 độ C. Khi vượt quá ngưỡng này, các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê, đặc biệt là polyphenol, dễ bị phân hủy. Kết quả là không chỉ làm mất đi phần lớn giá trị dinh dưỡng mà còn khiến cà phê trở nên đắng gắt và chua hơn.

Ngược lại, nếu nước quá nguội, các hợp chất tạo hương thơm và chất chống oxy hóa sẽ không được chiết xuất đủ, khiến ly cà phê nhạt nhẽo và kém hấp dẫn. Do đó, việc kiểm soát nhiệt độ nước là yếu tố quan trọng hàng đầu để giữ trọn vẹn lợi ích sức khỏe của cà phê.

Chất lượng hạt cà phê

Không phải tất cả các loại cà phê đều mang lại lợi ích như nhau. Cà phê có nguồn gốc rõ ràng và được rang trong thời gian phù hợp chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn đáng kể so với các loại hạt đã để lâu hoặc bị xử lý quá mức.

Theo tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, cà phê rang vừa có nồng độ polyphenol cao hơn so với rang kỹ, vì nhiệt độ cao trong quá trình rang lâu có thể phá hủy các hợp chất bảo vệ này. Ngoài ra, các loại hạt kém chất lượng hoặc bị trộn lẫn với hạt lỗi không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn có thể chứa tạp chất gây hại.

Hạn chế đường để tăng hiệu quả chống oxy hóa

Việc thêm đường hoặc siro vào cà phê là thói quen phổ biến nhưng lại vô tình làm mất đi nhiều lợi ích của loại thức uống này. Đường tinh luyện có thể thúc đẩy phản ứng viêm và làm giảm hoạt động của các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Nếu cảm thấy cà phê quá đắng, các chuyên gia khuyến nghị có thể thay thế bằng một ít quế hoặc sữa hạt không đường để tăng hương vị mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.