Bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và duy trì sự tập trung cho ngày mới. Trong nhiều lựa chọn khác nhau, bánh mì trứng được nhiều người ưa chuộng vì dễ chế biến và tạo cảm giác no lâu. Là món ăn quen thuộc, bánh mì trứng có cả ưu điểm và nhược điểm cần cân nhắc nếu muốn ăn thường xuyên.

Ưu điểm

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ axit amin thiết yếu giúp phục hồi cơ bắp, cải thiện quá trình trao đổi chất và hỗ trợ sức khỏe của tóc, móng, da. Khi kết hợp với bánh mì, món ăn bổ sung thêm carbohydrate - nguồn năng lượng chính cho cơ thể - giúp bạn duy trì sức làm việc trong nhiều giờ và giảm cảm giác đói giữa buổi sáng.

Bánh mì trứng được nhiều người lựa chọn cho bữa sáng. Ảnh: Times of India

Bánh mì trứng còn có ưu điểm là dễ tiêu hóa, tiện lợi và phù hợp với nhịp sống bận rộn của dân văn phòng. Nếu chọn bánh mì nguyên cám hoặc hạt ngũ cốc, bạn sẽ nhận thêm lượng chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Trứng chiên với ít dầu hoặc sử dụng dầu thực vật lành mạnh cũng giúp bữa ăn cân bằng giữa đạm, tinh bột và chất béo - khởi đầu hợp lý cho ngày mới.

Ngoài ra, ăn trứng với lượng vừa phải được xem là tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy, ăn tối đa 7 quả trứng mỗi tuần không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở người khỏe mạnh. Điều này chứng minh rằng, trứng vẫn là thực phẩm bổ dưỡng khi được tiêu thụ điều độ và kết hợp đúng cách.

Nhược điểm

Giá trị dinh dưỡng của bánh mì trứng phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và cách chế biến. Nếu sử dụng bánh mì trắng làm từ bột tinh luyện, món ăn sẽ thiếu chất xơ và có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Nhiều người còn có thói quen chiên trứng với nhiều dầu, bơ hoặc phô mai, khiến bữa sáng trở nên nặng nề và chứa nhiều chất béo bão hòa - không tốt cho tim mạch.

Bánh mì đóng gói sẵn cũng là vấn đề cần lưu ý. Phần lớn các loại bánh mì công nghiệp đều chứa chất bảo quản, đường và muối để kéo dài thời gian sử dụng. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể dẫn đến giữ nước, đầy hơi, tăng huyết áp và gây áp lực cho cơ thể. Lựa chọn tốt hơn là bánh mì nguyên cám hoặc bánh mì men chua (sourdough) nướng mới, có thành phần tự nhiên, ít phụ gia và dễ tiêu hóa hơn.

Ngoài ra, bánh mì trứng thường thiếu rau củ và trái cây tươi - nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Ăn món này hằng ngày không chỉ dễ gây nhàm chán mà còn có thể khiến khẩu phần dinh dưỡng mất cân đối. Do trứng và bánh mì đều ít nước, nên uống một ly nước ấm hoặc nước chanh trước khi ăn sẽ giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn.