Với mỗi giờ trì hoãn bữa sáng, nguy cơ tử vong sớm tăng từ 8% đến 11%. Nghiên cứu theo dõi 2.945 người trưởng thành cho thấy thói quen ăn sáng muộn có thể liên quan những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, mặc dù vẫn cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ mối quan hệ giữa thời điểm ăn sáng và tuổi thọ.

Theo các chuyên gia, duy trì thời gian ăn sáng ổn định quan trọng không kém việc ăn sớm. Khi ăn vào cùng một khung giờ mỗi ngày, cơ thể được đồng bộ với nhịp sinh học, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cân bằng hormone, duy trì năng lượng và cải thiện chuyển hóa. Nhịp sinh học bị rối loạn có thể gây buồn ngủ, khó tập trung, tăng nguy cơ tiểu đường, cao huyết áp và rối loạn tâm trạng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn sáng vào thời điểm ổn định. Ảnh: Ban Mai

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn sáng sớm. Việc này giúp phá vỡ trạng thái không ăn qua đêm, cung cấp năng lượng cho ngày mới và ổn định đường huyết. Ăn sớm cũng thúc đẩy các phản ứng giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa và quản lý đường huyết.

Chuyên gia dinh dưỡng Angel Planells tại Seattle (Mỹ) nhấn mạnh rằng bữa sáng sớm giúp thiết lập thói quen ăn uống lành mạnh và cân bằng chuyển hóa. Phó giáo sư Matthew Landry tại Đại học California (Mỹ), giải thích rằng ăn sáng vào thời điểm ổn định mỗi ngày báo hiệu cho đồng hồ sinh học của cơ thể biết đã đến lúc thức dậy và hoạt động, từ đó ảnh hưởng tích cực đến chuyển hóa, hormone, đường huyết và năng lượng.

Dù nghiên cứu không xác định chính xác giờ ăn sáng “hoàn hảo”, các chuyên gia cho rằng ăn trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy là hợp lý. Nếu bạn không muốn ăn ngay khi thức dậy, cơ thể có thể được 60-90 phút để chuẩn bị, vẫn nằm trong khoảng thời gian lý tưởng. Không ăn sáng có thể khiến bạn bù đắp calo bằng thực phẩm nhiều năng lượng hơn hoặc khẩu phần lớn hơn trong các bữa sau, ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe.

Để duy trì thói quen ăn sáng đều đặn, chuyên gia Beth Goodridge gợi ý chuẩn bị sẵn thực phẩm từ tối hôm trước. Những lựa chọn cần giúp bữa sáng nhanh gọn, dễ thực hiện và đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cần thiết.

Ăn sáng sớm và đều đặn không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là bước quan trọng trong duy trì nhịp sinh học và chuyển hóa cân bằng. Việc thiết lập thời gian ăn sáng ổn định, kết hợp với lựa chọn thực phẩm phù hợp, có thể giúp người lớn tuổi giảm nguy cơ sức khỏe và sống khỏe mạnh hơn.