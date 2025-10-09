Người sử dụng nên cân nhắc lượng trà xanh hằng ngày, nhất là khi còn tiêu thụ thêm các nguồn caffeine khác.

Cảm giác bồn chồn và lo lắng

Caffeine trong trà xanh giúp tăng sự tỉnh táo nhưng cũng có thể gây bồn chồn, lo âu hoặc mất ngủ. Tình trạng này thường xuất hiện khi cơ thể nạp quá nhiều caffeine hoặc ở người nhạy cảm với chất này. Ngoài ra, caffeine có thể làm giảm hiệu quả của thuốc chống lo âu và thuốc ngủ. Để tránh mất ngủ, nên ngừng uống trà xanh ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ.

Dù vậy, trà xanh cũng chứa L-theanine - một loại axit amin có tác dụng làm dịu thần kinh, giúp cân bằng phần nào sự kích thích do caffeine gây ra. Trung bình, mỗi tách trà xanh (177-237 ml) chứa khoảng 20-45mg caffeine.

Uống trà xanh điều độ đem lại nhiều tác dụng. Ảnh: Ban Mai

Tác động đến tim mạch

Trà xanh có thể hỗ trợ sức khỏe tim nhưng lượng caffeine trong đó đôi khi khiến nhịp tim và huyết áp tăng tạm thời, đặc biệt ở người nhạy cảm với caffeine hoặc uống quá nhiều. Nếu đang sử dụng thuốc điều trị tim mạch, thuốc huyết áp, thuốc cảm hoặc thực phẩm bổ sung như nhân sâm, tác dụng kích thích của trà xanh có thể tăng mạnh, gây rủi ro cho tim mạch. Do đó, người có bệnh tim hoặc đang dùng thuốc cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng trà xanh thường xuyên.

Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Uống nhiều trà xanh có thể làm thay đổi quá trình tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Một số người có thể giảm cảm giác thèm ăn, có thể do caffeine, catechin hoặc do uống nhiều nước. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu về tác dụng này còn chưa thống nhất. Tannin và catechin trong trà xanh, tùy vào nhiệt độ nước và thời gian hãm, có thể gây buồn nôn, nhất là khi uống lúc đói. Một số trường hợp ghi nhận hiện tượng trào ngược hoặc tiêu chảy. Việc uống quá nhiều trà xanh (vài lít mỗi ngày) có thể ảnh hưởng đến gan, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

Giảm tác dụng của thuốc

Ngoài ra, trà xanh có thể làm giảm khả năng hấp thụ và hiệu quả của một số loại thuốc như thuốc chẹn beta, raloxifene, statin hoặc thuốc ức chế miễn dịch. Đối với chất dinh dưỡng, trà xanh có thể cản trở hấp thụ sắt, vì vậy nên uống cách bữa ăn từ 1-2 giờ. Một số trường hợp hiếm gặp còn ghi nhận tình trạng hạ kali máu do uống quá nhiều.

Nhìn chung, trà xanh là thức uống có lợi khi được sử dụng điều độ. Uống từ 2-4 tách mỗi ngày thường an toàn cho hầu hết người trưởng thành. Tuy nhiên, nếu có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa trà xanh vào thói quen hằng ngày.