Hai trường đào tạo y khoa hàng đầu phía Nam là Trường ĐH Y Dược TPHCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều có những thay đổi đáng kể trong tuyển sinh năm 2026. Không chỉ đồng loạt tăng học phí, trong đó có ngành chạm ngưỡng 90 triệu đồng mỗi năm, cả hai trường cắt giảm nhiều phương thức xét tuyển, siết đầu vào theo hướng tập trung vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Y Dược TPHCM

Học phí năm 2026 của trường được điều chỉnh tăng ở hầu hết các ngành. Dẫn đầu là ngành Răng - Hàm - Mặt với mức thu 90 triệu đồng/năm, tăng so với mức 84,7 triệu đồng của năm trước; ngành Y khoa là 88 triệu đồng/năm. Các ngành khác cũng ghi nhận mức tăng, như ngành Dược học đạt 63,5 triệu đồng; Y học dự phòng và Y học cổ truyền cùng 55 triệu đồng/năm; Công nghệ dược phẩm 53,5 triệu đồng và Hóa dược 52,5 triệu đồng/năm. Nhiều ngành thuộc khối sức khỏe khác duy trì quanh mức 48 triệu đồng/năm.

Hai ngành Tâm lý học và Công tác xã hội vẫn giữ mức thấp nhất là 30 triệu đồng/năm. Đây cũng là hai ngành hiếm hoi của trường sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh (D01) để xét tuyển.

Học phí Trường ĐH Y Dược TPHCM 2026.

Không chỉ điều chỉnh học phí, Trường ĐH Y Dược TPHCM còn thay đổi mạnh về phương thức tuyển sinh. Năm 2026, trường chỉ sử dụng một phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển 2.746 chỉ tiêu. Các phương thức từng được áp dụng trong những năm gần đây như xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ quốc tế hay sử dụng kết quả thi các năm trước đều bị loại bỏ.

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT hay SAT chỉ được tính điểm khuyến khích và tối đa 1,5 điểm trên thang điểm 30.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Năm học 2026-2027, học phí của trường dự kiến từ 41 đến 81 triệu đồng/năm. Trong đó, hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức cao nhất là 81 triệu đồng/năm, trong khi Dược học và Y học cổ truyền ở mức 68 triệu đồng/năm. Các ngành còn lại áp dụng mức 47 triệu đồng/năm.

So với năm 2025, khi học phí toàn trường chỉ dao động từ 41,8 đến 55,2 triệu đồng mỗi năm, mức tăng lần này lên tới gần 30 triệu đồng ở một số ngành. Trường tiếp tục duy trì lộ trình tăng học phí tối đa 10% mỗi năm trong các khóa tiếp theo.

Năm 2026, trường tuyển 2.155 chỉ tiêu, tăng 235 chỉ tiêu so với năm trước. Trường mở ngành Kỹ thuật gây mê hồi sức, bổ sung chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện thuộc ngành Điều dưỡng, đồng thời triển khai chương trình tăng cường tiếng Anh cho ngành Y khoa.

Về phương thức tuyển sinh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tinh giản, chỉ giữ lại hai hình thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng, thay vì sử dụng 5-6 phương thức như trước.

Đại học được đồng loạt tăng học phí theo khung quy định

Theo Nghị định 238/2025 về cơ chế thu và quản lý học phí, các trường đại học công lập được phép điều chỉnh học phí hằng năm nhưng phải nằm trong khung trần quy định.

Cụ thể, với các trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí tối đa năm học 2026-2027 dao động từ 17,9 đến 35 triệu đồng/năm (tính theo 10 tháng). Trong đó, các ngành khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên, nghệ thuật, kinh doanh - quản lý và pháp luật áp dụng mức thấp nhất 17,9 triệu đồng/năm; cao nhất là khối ngành y dược với 35 triệu đồng/năm.

Từ năm học 2027-2028, trần học phí sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của người dân, song không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí tối đa được phép thu bằng 2 lần trần, tương đương khoảng 35,8 đến 70 triệu đồng/năm. Với các trường tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư, mức học phí có thể lên tới 2,5 lần mức trần, tức khoảng 44,75 đến 87,5 triệu đồng/năm.

Riêng các chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế, cơ sở đào tạo được quyền tự quyết định mức học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và chi phí đào tạo, đồng thời phải công khai với người học và xã hội.

Theo lộ trình này, học phí tại các trường chưa tự chủ dự kiến tăng từ 1,2 đến 4 triệu đồng mỗi năm. Với các trường tự chủ chi thường xuyên, mức tăng dao động từ 4 đến 8 triệu đồng/năm, còn các trường tự chủ toàn diện có thể tăng từ 5 đến 10 triệu đồng/năm, tùy từng nhóm ngành và chương trình đào tạo.