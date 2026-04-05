Theo đó, năm 2026, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 3.000 chỉ tiêu cho 6 ngành, 8 chương trình đào tạo và 30 chuyên ngành chuyên sâu.

Trong đó, ngành Kinh tế tuyển 400 chỉ tiêu; ngành Kinh tế phát triển tuyển 350 chỉ tiêu; ngành Tài chính - Ngân hàng tuyển 500 chỉ tiêu; ngành Quản trị kinh doanh tuyển 410 chỉ tiêu; ngành Kế toán tuyển 330 chỉ tiêu; ngành Kinh tế quốc tế tuyển 510 chỉ tiêu; ngành Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Troy, Hoa Kỳ tuyển 150 chỉ tiêu; ngành Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH St.Francis (University of St.Francis, Hoa Kỳ) tuyển 350 chỉ tiêu.

Năm 2026, phương thức tuyển sinh chung của trường cho cả hệ chính quy trong nước và chính quy quốc tế gồm:

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: sử dụng toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

- Xét kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Riêng hệ chính quy trong nước có thêm các phương thức sau:

- Xét tuyển thẳng: Theo quy chế của Bộ GD-ĐT

- Xét tuyển dự bị đại học và lưu học sinh.

Riêng hệ chính quy quốc tế có thêm các phương thức:

- Sử dụng học bạ bậc THPT (bao gồm xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

- Xét tuyển chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, A-Level

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm 2026, trường dùng 8 tổ hợp để xét tuyển gồm: A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh); D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh); X01 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật); C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý).

Trong đó, 4 tổ hợp dùng để xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là A01, D01, D09, D10.

Với các phương thức xét tuyển cùng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, có 5 mức điểm quy đổi sang thang điểm 10 như sau:

- Từ mức 5.5 IELTS, 72-78 TOEFL iBT: 8 điểm;

- Từ mức 6.0 IELTS, 79-87 TOEFL iBT: 8.5 điểm;

- Từ mức 6.5 IELTS, 88-95 TOEFL iBT: 9 điểm;

- Từ mức 7.0 IELTS, 96-101 TOEFL iBT: 9.5 điểm;

- Từ mức 7.5-9.0 IELTS, 102-120 TOEFL iBT: 10 điểm.

Thí sinh lưu ý chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải còn hạn tính đến ngày xét tuyển.