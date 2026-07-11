Sau tai nạn giao thông, T.L (18 tuổi, sinh sống tại TPHCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương nặng. Nam thanh niên được chuyển đến viện trong tình trạng phải thở máy qua ống nội khí quản.

Kết quả chụp chiếu cho thấy người bệnh bị dập não xuất huyết thùy trán phải, vỡ xương sọ, gãy lún xoang trán, nhiều đường gãy phức tạp vùng sọ mặt và gãy xương đùi phải.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Văn Hoàng – Phó khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) cho biết với bệnh nhân đa chấn thương, các bác sĩ phải liên tục cân nhắc thứ tự ưu tiên xử trí. Trong trường hợp này, chấn thương sọ não là yếu tố đe dọa trực tiếp đến tính mạng nên cần được phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Tuy nhiên, các tổn thương vùng mặt và xương đùi cũng phải được xử lý sớm để giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng vận động. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện đồng thời hai ca phẫu thuật trong cùng một lần gây mê nhằm xử trí tổn thương sọ não và cố định xương đùi.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện mảnh xương sọ bị vỡ đã găm sâu vào nhu mô não, gây rách màng cứng - lớp màng bảo vệ não. Đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm vì có nguy cơ gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn và nhiễm trùng nội sọ.

Ê-kíp phẫu thuật cẩn trọng lấy bỏ mảnh xương vỡ, cầm máu, khâu phục hồi màng cứng và tái tạo vùng khuyết sọ bằng lưới titan. Ngay sau đó, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình tiếp tục kết hợp xương đùi bằng đinh nội tủy để ổn định chi gãy.

Tưởng chừng đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất sau ca mổ, người bệnh lại tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng như viêm phổi, nhiễm trùng huyết và nhiễm nấm đường hô hấp.

Bác sĩ Hoàng chia sẻ suốt hơn hai tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Với các bác sĩ, mỗi ngày đều là cuộc chạy đua với các biến chứng, đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa các bác sĩ hồi sức, ngoại thần kinh và chấn thương chỉnh hình.

Nhờ kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng và áp dụng các biện pháp hồi sức toàn diện, sức khỏe người bệnh từng bước cải thiện. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Hoàng, đa chấn thương do tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế ở người trẻ. Nhiều tổn thương nguy hiểm như chấn thương sọ não hay xuất huyết nội sọ có thể chưa biểu hiện rõ ngay sau tai nạn nhưng diễn tiến rất nhanh.

Vì vậy, người gặp tai nạn giao thông cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức và điều trị đa chuyên khoa càng sớm càng tốt. Việc đánh giá đầy đủ ngay từ đầu và xử trí đúng trong "thời gian vàng" có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống cũng như khả năng hồi phục lâu dài.

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