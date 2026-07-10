Anh H.L (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) suýt tử vong do nhồi máu cơ tim cấp sau khi chủ quan với cơn đau ngực xuất hiện từ ngày hôm trước. Cơn đau tự giảm dần nên anh L. không đi khám. Hôm sau, cơn đau tái phát dữ dội ở vùng sau xương ức, tăng dần kèm khó thở, nam bệnh nhân buộc phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ xác định anh L. bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Quốc Hưng - người điều trị cho bệnh nhân cho biết đây là một ca cấp cứu nhồi máu cơ tim nguy hiểm, tắc ở động mạch quan trọng nhất của tim.

Các bác sĩ can thiệp cho anh L. Ảnh: BSCC.

Khi động mạch bị tắc hoàn toàn, dòng máu nuôi tim gần như bị cắt đứt. Mỗi phút trôi qua, các tế bào cơ tim thiếu oxy và hoại tử không thể phục hồi, làm tăng nguy cơ sốc tim, rối loạn nhịp nguy hiểm, suy tim cấp, thậm chí đột tử.

Ngay sau khi xác định tình trạng nguy kịch của anh L, ê-kíp tim mạch khẩn trương can thiệp mạch vành qua da, đặt stent tái thông động mạch bị tắc cho người bệnh. Nhờ đó, dòng máu nuôi tim được khôi phục, giúp bảo tồn tối đa vùng cơ tim bị tổn thương.

Thực tế, nhiều người trẻ thường bỏ qua cơn đau ngực vì nghĩ chỉ là đau cơ hoặc mệt mỏi. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến "thời gian vàng" điều trị bị bỏ lỡ, làm giảm đáng kể cơ hội cứu sống và hồi phục chức năng tim.

Theo bác sĩ Hưng, trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, thời gian quyết định cơ hội sống của người bệnh. Càng chậm tái thông mạch vành, vùng cơ tim bị hoại tử càng lớn, nguy cơ biến chứng nặng và tử vong càng cao.

VÌ vậy, nếu xuất hiện cơn đau thắt ngực kéo dài trên 15 phút, đặc biệt là đau sau xương ức, lan lên vai, cánh tay trái, cổ hoặc hàm, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc choáng váng, người bệnh cần gọi cấp cứu hoặc đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch.

Thậm chí, với những cơn đau ngực tự giảm hoặc chỉ thoáng qua, người dân cũng không nên chủ quan, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhồi máu cơ tim.

Chàng trai phải đi cấp cứu 'sửa' mạch vành sau 10 năm hút thuốc Hút thuốc lá từ năm 15 tuổi, chàng trai 25 tuổi chủ quan với cơn đau ngực kéo dài nhiều ngày. Đến khi nhập viện, anh nhận chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp với tổn thương mạch vành rất nặng.

Mổ cấp cứu lúc nửa đêm sau bữa ăn có má lợn Đau âm ỉ vùng thượng vị sau bữa ăn, người đàn ông 54 tuổi nhập viện nguy kịch vì mảnh xương dài 4cm đâm thủng dạ dày, gây áp xe ổ bụng và nhiễm trùng huyết.