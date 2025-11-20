Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh mới đây tiếp nhận 2 trường hợp trẻ nhỏ phải nhập viện vì hóc dị vật nguy hiểm trong đường hô hấp.

Hai bệnh nhi là bé Đ.M.A (29 tháng tuổi) ở Khoái Châu (Hưng Yên) và bé N.N.L (25 tháng tuổi) trú tại phường Hà Lầm (Quảng Ninh).

Theo gia đình bé Đ.M.A, khoảng 4 ngày trước khi vào viện, trẻ xuất hiện tình trạng thở rít và khò khè tăng dần nên được đưa đi khám. Trong khi đó, bé N.N.L có biểu hiện ho nhiều đờm suốt một tuần, dù đã dùng kháng sinh nhưng không thuyên giảm nên gia đình đã đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh kiểm tra.

Kết quả chụp X-quang cho thấy các trẻ có hình ảnh ứ khí, mờ quanh rốn phổi. Riêng bệnh nhi N.N.L phổi trái giảm thể tích, kém sáng, xẹp phổi dạng dài thùy dưới phổi phải.

Bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành lấy dị vật. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và chỉ định nội soi khí phế quản cấp cứu gắp dị vật cho trẻ.

Trong quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện tại phế quản gốc phải của bé N.N.L có một hạt lạc kích thước khoảng 0,5×0,7cm, gây bít tắc hoàn toàn đường dẫn khí. Còn ở bé Đ.M.A, dị vật nằm cách dây thanh khoảng 3cm, là một mảnh xương cá kích thước 1,5×1cm, làm niêm mạc khí quản xung huyết, phù nề và tiết nhiều dịch. Cả hai dị vật đều được gắp ra an toàn nhờ kỹ thuật nội soi khí phế quản.

BSNT Nông Văn Mạnh cho biết thời gian gần đây, số trẻ nhập viện vì hóc dị vật đường thở và đường tiêu hóa có xu hướng tăng. Nhiều dị vật như hạt lạc, mảnh xương cá hoặc các thức ăn cứng, sắc nhọn có thể gây tổn thương niêm mạc, phù nề khí phế quản, thậm chí bít tắc đường thở, đe dọa tính mạng trẻ.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý lựa chọn thực phẩm phù hợp, lọc xương kỹ khi cho trẻ ăn cá, cắt nhỏ thức ăn và hướng dẫn trẻ nhai kỹ, ăn chậm. Tuyệt đối tránh để trẻ vừa ăn vừa đùa nghịch hoặc mất tập trung vì dễ dẫn đến sặc, hóc dị vật. Trẻ cũng không nên được chơi các đồ vật nhỏ, sắc nhọn dễ đưa vào miệng.

Nếu nghi ngờ trẻ hóc dị vật, người chăm sóc phải dừng cho trẻ ăn, giữ trẻ bình tĩnh và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để xử lý kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.