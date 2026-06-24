Căn hộ nở rộ tại 'thủ phủ đất nền'

Khoảng 7-10 năm trước, nhắc đến huyện Bình Chánh cũ (nay được sắp xếp thành 7 xã), phần lớn người mua nhà nghĩ ngay đến đất nền, nhà phố xây sẵn hoặc những khu dân cư thấp tầng trải dài dọc Quốc lộ 1, đường Trần Văn Giàu hay khu vực Tân Túc.

Khẩu vị của người mua thời điểm đó cũng khá đặc biệt. Đa số khách hàng tìm đến Bình Chánh đều có nhu cầu sở hữu đất nền hoặc nhà gắn liền với đất, thay vì lựa chọn căn hộ như tại khu Nam hay khu Đông TPHCM. Trong khi nhiều khu vực khác liên tục xuất hiện các dự án chung cư, nguồn cung căn hộ tại Bình Chánh khá khiêm tốn.

Theo anh Nam - môi giới nhà đất chuyên hoạt động tại Bình Chánh, trước đây rất hiếm khách hàng hỏi mua căn hộ ở khu vực này. Tuy nhiên, bức tranh thị trường đã thay đổi đáng kể trong vài năm trở lại đây. Tại các khu vực như Tân Túc, An Phú Tây, Bình Hưng hay Vĩnh Lộc A, nhiều dự án căn hộ quy mô lớn đã và đang được triển khai trong vài năm gần đây.

Một góc khu đô thị tại Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Theo khảo sát của PV VietNamNet, nếu giai đoạn 2019-2020, giá căn hộ tại Bình Chánh chỉ dao động khoảng 30-40 triệu đồng/m2 thì hiện nay, mặt bằng giá sơ cấp tại nhiều dự án đã tăng lên mức 60-80 triệu đồng/m2.

Một số dự án nằm ở khu vực giáp địa bàn quận 8 trước đây hoặc kết nối thuận lợi với đại lộ Nguyễn Văn Linh thậm chí ghi nhận mức giá lên đến 90 triệu đồng/m2.

Với mức giá này, một căn hộ diện tích khoảng 70m2 có giá trị từ 4-5 tỷ đồng, tương đương mặt bằng giá nhà phố tại nhiều khu vực của Bình Chánh trong giai đoạn 2019-2021. Sự thay đổi của thị trường cũng kéo theo sự thay đổi về thị hiếu người mua nhà.

Anh Nam cho biết, nếu trước đây người mua chủ yếu là cư dân địa phương hoặc nhà đầu tư đất nền thì nay đối tượng khách hàng đa dạng hơn. Nhiều gia đình trẻ làm việc tại các địa bàn giáp ranh hoặc khu Nam Sài Gòn lựa chọn Bình Chánh như một phương án thay thế khi giá nhà tại khu vực trung tâm ngày càng đắt đỏ.

Bình Chánh có lặp lại kịch bản của khu Đông?

Theo Savills Việt Nam, nguồn cung nhà ở tại TPHCM đang có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm do quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế. Đây cũng là một trong những động lực khiến các dự án căn hộ xuất hiện ngày càng nhiều tại các địa bàn cửa ngõ như Bình Chánh.

Báo cáo quý I/2026 của DKRA Consulting cũng cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu thị trường nhà ở TPHCM và vùng phụ cận.

Trong khi căn hộ tiếp tục là phân khúc phục hồi tốt nhất với nguồn cung sơ cấp khoảng 14.156 căn tại TPHCM và vùng phụ cận, giá bán tăng 3-5%, sức cầu chủ yếu tập trung vào các dự án có hạ tầng hoàn chỉnh và pháp lý rõ ràng. Ngược lại, đất nền và nhà phố vẫn phục hồi chậm hơn.

Theo DKRA Consulting, điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển từ mô hình phát triển dựa vào các sản phẩm thấp tầng sang các loại hình nhà ở cao tầng.

Với việc ngày càng nhiều dự án căn hộ được triển khai tại Tân Túc, An Phú Tây, Bình Hưng hay Vĩnh Lộc A, nhiều chuyên gia cho rằng Bình Chánh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi tương tự những gì khu Đông TPHCM đã trải qua khoảng một thập kỷ trước.

Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield cho thấy nhu cầu mua nhà đang tiếp tục dịch chuyển về các thị trường vệ tinh nhờ lợi thế về giá trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại khu trung tâm TPHCM duy trì ở mức cao.

Xu hướng này được đánh giá sẽ tạo dư địa tăng trưởng cho các khu vực cửa ngõ còn nhiều quỹ đất phát triển. Đối với phía Tây TPHCM, Bình Chánh được xem là một trong những địa bàn hưởng lợi khi sở hữu quỹ đất lớn, kết nối thuận lợi với khu Nam Sài Gòn và mức giá vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá căn hộ tại khu trung tâm và một số khu vực phát triển lâu năm của TPHCM.

Tuy nhiên, giới đầu tư nhà đất đánh giá Bình Chánh chưa thể lặp lại hoàn toàn quá trình phát triển của khu Đông trước đây do hạ tầng giao thông và mức độ tập trung việc làm còn khác biệt đáng kể.

Dù sao, Bình Chánh vẫn mang đặc trưng của khu vực ven đô đang trong quá trình đô thị hóa, với hạ tầng xã hội chưa theo kịp tốc độ phát triển dự án nhà ở. Nhiều khu vực còn thiếu các tiện ích chất lượng cao về giáo dục, y tế, thương mại và vui chơi giải trí. Đây là yếu tố khiến sức hút của Bình Chánh đối với nhóm khách hàng mua để ở thực vẫn chưa thể so sánh với TP Thủ Đức (cũ) hay khu Nam TPHCM.