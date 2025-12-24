Status Giáng sinh ngắn gọn, hài hước

1. Mùa Noel người ta có cặp đôi. Còn tôi có… mỗi nỗi buồn chơi vơi.

2. Noel này vẫn giống Noel xưa, vẫn đi xe máy, vẫn chưa có bồ.

3. Dự báo thời tiết Noel 2025: Đêm nay có mưa phùn và lạnh, nhưng nhà em thì vẫn nóng vì chưa có ai đón đưa.

4. Noel là khi ví mỏng dần nhưng ảnh sống ảo thì dày lên.

Ảnh minh họa: Hà Nguyễn

5. Người ta đón Noel bên người thương, tôi đón Noel bên chăn ấm.

6. Noel đẹp nhất về đêm. Đời em đẹp nhất là thêm anh vào.

7. Giáng sinh đường phố linh đình. Còn em chỉ muốn bất thình lình được bên anh.

8. Giáng sinh rồi em ơi. Thay vì tặng anh đoá hồng không héo, em tặng mối tình không phai.

9. Anh ơi, Noel đến rồi. Giáng sinh em đợi món quà của anh. Quà nào cũng đẹp cũng hay. Nhưng món lớn nhất là tình yêu đôi mình.

10. Tuyển người việc nhẹ lương cao. Đêm Noel ấy, chỉ cần ôm chặt, ngồi sau xe anh. Thời hạn cũng đã đến gần, anh đây không biết em có việc hay chưa?