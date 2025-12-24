1. Mùa Noel người ta có cặp đôi. Còn tôi có… mỗi nỗi buồn chơi vơi.
2. Noel này vẫn giống Noel xưa, vẫn đi xe máy, vẫn chưa có bồ.
3. Dự báo thời tiết Noel 2025: Đêm nay có mưa phùn và lạnh, nhưng nhà em thì vẫn nóng vì chưa có ai đón đưa.
4. Noel là khi ví mỏng dần nhưng ảnh sống ảo thì dày lên.
5. Người ta đón Noel bên người thương, tôi đón Noel bên chăn ấm.
6. Noel đẹp nhất về đêm. Đời em đẹp nhất là thêm anh vào.
7. Giáng sinh đường phố linh đình. Còn em chỉ muốn bất thình lình được bên anh.
8. Giáng sinh rồi em ơi. Thay vì tặng anh đoá hồng không héo, em tặng mối tình không phai.
9. Anh ơi, Noel đến rồi. Giáng sinh em đợi món quà của anh. Quà nào cũng đẹp cũng hay. Nhưng món lớn nhất là tình yêu đôi mình.
10. Tuyển người việc nhẹ lương cao. Đêm Noel ấy, chỉ cần ôm chặt, ngồi sau xe anh. Thời hạn cũng đã đến gần, anh đây không biết em có việc hay chưa?
11. Em có biết không, anh chỉ cần 2 thứ trong mùa Giáng sinh này: Một cây thông đẹp và... một nụ cười của em.
12. Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ, nhớ đừng để ông già Noel bắt gặp mình đang giận dỗi, vì ông ấy sẽ không đem quà đâu.
13. Noel ánh sáng lung linh. Nhưng dẫu thế nào cũng không so được với mắt em rạng ngời.
14. Nếu em là tuyết, thì anh sẽ là mùa đông. Cùng nhau, chúng ta tạo ra một mùa Giáng sinh ấm áp.
15. Đôi dép lúc nào cũng có đôi, cớ sao em cứ lẻ bóng một mình. Giáng sinh thời tiết lạnh trời, hay em hãy để chúng mình bên nhau.
16. Nếu Giáng sinh là phép màu, em chính là điều kỳ diệu khiến mọi thứ sáng bừng.
17. Em là lý do khiến những chiếc đèn Noel trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Một cái nhìn, một cái cười của em cũng đủ làm anh quên hết muộn phiền.
18. Cùng nhau mở quà, cười vui, ghi nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc. Đó mới là món quà quý giá nhất trong dịp Giáng sinh này. Merry Christmas!
19. Cảm ơn em đã đến và sưởi ấm mùa đông của anh. Chúc bà xã Giáng sinh vui vẻ!
20. Anh chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho em. Merry Christmas, my love!